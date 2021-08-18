У Зеленського вміють створювати самі собі проблеми на рівному місці

Зміст – завжди первинний, і тільки потім – форма, а не навпаки

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Ну вот умеют у Зеленского попадать в ситуацию там, где этого можно было на сто процентов избежать. Буквально – на пустом месте, и по собственной инициативе.

Вот скажите: неужели не нашлось другого места в Киеве, кроме Аллеи Героев Небесной Сотни, где надо было на День Независимости устанавливать инсталляцию экскурса в советские времена? Вот зачем?

Не думаю, что в этом был изначальный злой умысел, и стремление принизить события 2013-2014 годов. Просто люди не чувствуют реалий и процессов, и по факту – скатываются в «замыливание».

А интуиция в политике – это не только чувствовать и догадываться. Это понимать, что происходит на разных социальных уровнях и в разных группах общества. Что болезненно, а что нет. Что уместно, а что нет. Содержание – всегда первично, и только потом – форма, а не наоборот.

С этим у действующей власти есть явные проблемы.

Джерело: блог Олесі Яхно

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