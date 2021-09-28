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    Думки вголос

    Вибори у Німеччині та нове лідерство у Європі

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

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    Вибори до Бундестагу відбулися 26 вересня - Вибори у Німеччині та нове лідерство у Європі
    Вибори до Бундестагу відбулися 26 вересня

    Незважаючи на вміння Меркель згладжувати конфлікти, за роки її канцлерства Європа зіткнулася з новими викликами

    Мовою оригіналу

    О новом лидерстве в Европе

    Все, кто наблюдал за выборами в Германии, согласятся, что контекст этих выборов выходит за пределы исключительно внутриполитического.

    Не менее, а может и более важная составляющая - касающаяся сохранения лидерства Германии в ЕС, а также того, какой должна быть политика после завершения эпохи Ангелы Меркель.

    Великобритания после брэкзита – уже не часть ЕС. А Франция, действующий лидер которой Эммануэль Макрон наверняка будет пытаться занять роль Меркель, в следующем году погружается в предвыборную кампанию.

    Изучая разные СМИ по теме выборов в Германии, увидела упоминание в качестве возможного нового лидера Европы фамилию премьер-министр Италии Марио Драги, который завоевал авторитет даже в традиционно расколотом итальянском политическом истеблишменте.

    Что ж, посмотрим.

    Но, мне кажется, что дело не только в поиске личности, способной демонстрировать лидерские качества в масштабе Евросоюза, но и в самой политике. Несмотря на умение Меркель сглаживать конфликты и такое качество, как компромиссность, за годы ее канцлерства Европа столкнулась с новыми вызовами, требующими пересмотра политики по ряду направлений.

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    Джерело: блог Олесі Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЄС Німеччина Ангела Меркель
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    Вибори у Німеччині та нове лідерство у Європі