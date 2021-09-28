Вибори у Німеччині та нове лідерство у Європі
Незважаючи на вміння Меркель згладжувати конфлікти, за роки її канцлерства Європа зіткнулася з новими викликами
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О новом лидерстве в Европе
Все, кто наблюдал за выборами в Германии, согласятся, что контекст этих выборов выходит за пределы исключительно внутриполитического.
Не менее, а может и более важная составляющая - касающаяся сохранения лидерства Германии в ЕС, а также того, какой должна быть политика после завершения эпохи Ангелы Меркель.
Великобритания после брэкзита – уже не часть ЕС. А Франция, действующий лидер которой Эммануэль Макрон наверняка будет пытаться занять роль Меркель, в следующем году погружается в предвыборную кампанию.
Изучая разные СМИ по теме выборов в Германии, увидела упоминание в качестве возможного нового лидера Европы фамилию премьер-министр Италии Марио Драги, который завоевал авторитет даже в традиционно расколотом итальянском политическом истеблишменте.
Что ж, посмотрим.
Но, мне кажется, что дело не только в поиске личности, способной демонстрировать лидерские качества в масштабе Евросоюза, но и в самой политике. Несмотря на умение Меркель сглаживать конфликты и такое качество, как компромиссность, за годы ее канцлерства Европа столкнулась с новыми вызовами, требующими пересмотра политики по ряду направлений.
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Джерело: блог Олесі Яхно