Як Путін домовлявся про вступ Росії до НАТО

Російська влада в якийсь момент перейшла до стратегії злому західних інституцій і союзів

То друг, то враг – об отношении России к НАТО

Пока в России рассказывают, что кто-то в НАТО кому-то то ли в СССР, то ли уже в РФ обещал не расширение блока, бывший генсек НАТО Джордж Робертсон рассказал интересную деталь.

Оказывается, Владимир Путин во время первой встречи с Робертсоном (он возглавлял альянс в период 1999-2003 годы) сказал, что Россия видит себя частью Западной Европы, но не хочет проходить через обычную процедуру вступления в НАТО и стоять в очереди с другими странами.

Об этом пишет The Guardian (статья «Ex-NATO head says Putin wanted to join alliance early on his rule»), ссылаясь на слова Робертсона, который также рассказывает о том, как изменились взгляды Путина за 21 год правления.

Все это только подтверждает, что российские власти в какой-то момент ушли от догоняющей (Запад) стратегии и перешли к стратегии взлома существующих западных институций и союзов.

Агрессия против Украины – это только часть этого подхода, распространяющего за пределы постсоветского пространства.

Джерело: блог Олесі Яхно

