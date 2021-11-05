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    Думки вголос

    Як Путін домовлявся про вступ Росії до НАТО

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
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    Путін під час першої зустрічі з Робертсоном сказав, що Росія бачить себе частиною Західної Європи - Як Путін домовлявся про вступ Росії до НАТО
    Путін під час першої зустрічі з Робертсоном сказав, що Росія бачить себе частиною Західної Європи

    Російська влада в якийсь момент перейшла до стратегії злому західних інституцій і союзів

    Мовою оригіналу

    То друг, то враг – об отношении России к НАТО

    Пока в России рассказывают, что кто-то в НАТО кому-то то ли в СССР, то ли уже в РФ обещал не расширение блока, бывший генсек НАТО Джордж Робертсон рассказал интересную деталь.

    Оказывается, Владимир Путин во время первой встречи с Робертсоном (он возглавлял альянс в период 1999-2003 годы) сказал, что Россия видит себя частью Западной Европы, но не хочет проходить через обычную процедуру вступления в НАТО и стоять в очереди с другими странами.

    Об этом пишет The Guardian (статья «Ex-NATO head says Putin wanted to join alliance early on his rule»), ссылаясь на слова Робертсона, который также рассказывает о том, как изменились взгляды Путина за 21 год правления.

    Все это только подтверждает, что российские власти в какой-то момент ушли от догоняющей (Запад) стратегии и перешли к стратегии взлома существующих западных институций и союзов.

    Агрессия против Украины – это только часть этого подхода, распространяющего за пределы постсоветского пространства.

    Джерело: блог Олесі Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія НАТО Путін СРСР
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    Як Путін домовлявся про вступ Росії до НАТО