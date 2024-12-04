Головна Думки вголос Олеся Яхно
search button user button menu button
Олеся Яхно Політтехнологиня

30 років після Будапештського меморандуму: як Росія зруйнувала світову систему безпек

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото з відкритих джерел

«Росія ввела весь світ (а не лише Україну у гарячу війну) ще й у «геополітичний розпусту»

Через 30 років після підписання «Будапештського меморандуму», який у 2014 році порушила одна з країн-гарантерів, анексувавши Крим та розпочавши війну на Донбасі, а у 2022 році і зовсім розв'язавши повномасштабну варварську війну на знищення України та існуючої світової системи. гарантій та існуючих викликів носять цілком відчутний характер.

По суті, Росія ввела весь світ (а не лише Україну у гарячу війну) ще й у «геополітичний розпусту». Насамперед, показавши, що ядерний статус – усе, а міжнародне право – ніщо. Тобто повністю зруйнувала два принципи/підходи:

  1. стримування/згортання ядерних програм в обмін на гарантії;
  2. 2. великі країни не нападають на менші.

І ця руйнація світової системи триває й надалі – вже на рівні обезмислення інституцій, коли за фактом жодне правило не працює чи працює з винятками.

Тож дуже правильно, що ми акцентуємо увагу на реальних гарантіях безпеки – і як на інструменті руху до світу, і як на механізмі забезпечення його довгостроковості.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Україна війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

21 листопада Росія атакувала Дніпро балістичною ракетою
Удар міжконтинентальною ракетою по Дніпру. Заява Повітряних сил
21 листопада, 13:11
Журнал пише, що поки триватимуть переговори між РФ та Україною, може виникнути напівзаморожений конфлікт
Переговори між РФ та Україною. The Economist припустив, коли закінчиться війна
20 листопада, 11:46
Україна зможе контратакувати після ударів ракетами по Росії
Інститут вивчення війни проаналізував, як вплине дозвіл на удари по РФ на хід військових дій
20 листопада, 07:45
Окупанти терміново перекидають артилерію
Партизани показали, як Росія перекидає артилерію з Краснодарського краю
20 листопада, 00:59
Вночі ворожі БпЛА атакували столицю
У Києві БпЛА влучив у багатоповерхівку
16 листопада, 05:15
Мобілізація в Україні продовжиться у 2025 році – Умєров
Мобілізація в Україні продовжиться у 2025 році – Умєров
13 листопада, 21:16
Партизани розвідали стратегічні об'єкти у Підмосков'ї, РФ просунулася на Курщині: головне за ніч
Партизани розвідали стратегічні об'єкти у Підмосков'ї, РФ просунулася на Курщині: головне за ніч
13 листопада, 07:04
Нові посли Греції, Албанії, Японії та Єгипту розпочали дипломатичну місію в Україні
Нові посли Греції, Албанії, Японії та Єгипту розпочали дипломатичну місію в Україні
12 листопада, 20:13
Стрічка розповідає про романтичні стосунки української біженки та росіянина, які на тлі війни в Україні зустрілися в Стамбулі
Держкіно звернулося до Талліннського кінофестивалю через показ російського фільму
12 листопада, 11:24

Олеся Яхно

30 років після Будапештського меморандуму: як Росія зруйнувала світову систему безпек
30 років після Будапештського меморандуму: як Росія зруйнувала світову систему безпек
Чи схожі протести в Грузії на український Майдан 2013 року?
Чи схожі протести в Грузії на український Майдан 2013 року?
Чому демократичний світ не зупинив війну?
Чому демократичний світ не зупинив війну?
Росія дала зрозуміти Трампу: війна – це і є їхній національний інтерес
Росія дала зрозуміти Трампу: війна – це і є їхній національний інтерес
Силовий шантаж Росії перемагає нерішучість демократій
Силовий шантаж Росії перемагає нерішучість демократій
Шольц вважає, що Путін прорахувався. Але чи дійсно це так?
Шольц вважає, що Путін прорахувався. Але чи дійсно це так?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
День Збройних сил України 2024: теплі привітання у листівках, віршах і прозі
11K
Графіки відключення світла на 4 грудня: дані «Укренерго»
9874
Як прокуратуру Хмельниччини захопили інваліди? Суд дав дозвіл слідчим на перевірку
5845
Сумка Dior спровокувала воєнний стан. Що відбувається у Південній Кореї
5726
Прогноз магнітних бур на 4-6 грудня: якою буде сонячна активність
5020
Втрати ворога станом на 4 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Оборонці Маріуполя отримали дипломи від французької кулінарної школи (фото)
Сьогодні, 11:57
День ракетних військ і артилерії України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Сьогодні, 07:00
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:12
Понад 25 тисяч історій особистих перемог: українці діляться тим, що надихає боротися далі
Вчора, 15:58
У листопаді енергетики ДТЕК повернули світло майже мільйону домогосподарств після обстрілів
Вчора, 12:53
Металургійні вантажі є ключовими для Укрзалізниці – GMK Center
Вчора, 12:34

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua