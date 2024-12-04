30 років після Будапештського меморандуму: як Росія зруйнувала світову систему безпек

«Росія ввела весь світ (а не лише Україну у гарячу війну) ще й у «геополітичний розпусту»

Через 30 років після підписання «Будапештського меморандуму», який у 2014 році порушила одна з країн-гарантерів, анексувавши Крим та розпочавши війну на Донбасі, а у 2022 році і зовсім розв'язавши повномасштабну варварську війну на знищення України та існуючої світової системи. гарантій та існуючих викликів носять цілком відчутний характер.

По суті, Росія ввела весь світ (а не лише Україну у гарячу війну) ще й у «геополітичний розпусту». Насамперед, показавши, що ядерний статус – усе, а міжнародне право – ніщо. Тобто повністю зруйнувала два принципи/підходи:

стримування/згортання ядерних програм в обмін на гарантії; 2. великі країни не нападають на менші.

І ця руйнація світової системи триває й надалі – вже на рівні обезмислення інституцій, коли за фактом жодне правило не працює чи працює з винятками.

Тож дуже правильно, що ми акцентуємо увагу на реальних гарантіях безпеки – і як на інструменті руху до світу, і як на механізмі забезпечення його довгостроковості.