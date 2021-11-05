Катастрофа літака Ан-12: під Іркутськом знайшли останки всіх загиблих

На борту літака серед інших перебували двоє українців, які загинули

Останки всіх дев'яти загиблих знайшли на місці аварії літака Ан-12 під Іркутськом. Про це повідомляє «РІА Новини» із посиланням на представника екстрених служб.

В Іркутському обласному бюро судмедекспертизи підтвердили виявлення тіл та останків жертв катастрофи. Крім цього, рятувальники виявили другу чорну скриньку, додав співрозмовник агентства.

Серед загиблих опинився генеральний директор та перший заступник гендиректора авіаційної транспортної компанії «Заполяр'я».

Раніше в Росії озвучили можливу причину катастрофи літака Ан-12.

Нагадаємо, літак Ан-12 білоруської авіакомпанії «Гродно» розбився вдень 3 листопада біля села Пивоваріха за 7 кілометрів від Іркутська. На борту літака перебували двоє українців, троє громадян Білорусії та двоє росіян. Усі вони загинули.

Увечері був виявлений бортовий самописець літака, що розбився. Він сильно пошкоджений через пожежу.

Раніше повідомлялося, що МЗС підтвердив смерть двох українців в авіакатастрофі у РФ, українське консульство в Новосибірську з’ясовує обставини катастрофи.



