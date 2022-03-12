Італія заблокувала мегаяхту ще одного російського олігарха

Фінансова поліція Італії «заморозила» яхту олігарха Мельниченка вартістю 530 млн євро

Фінансова поліція Італії заблокувала мегаяхту Sy A російського олігарха Андрія Мельниченка після запровадження санкцій ЄС проти нього. Про це повідомляє видання La Repubblica.

Човен був на зберіганні в порту Трієста.

Sy A – це найбільша приватна вітрильна моторна яхта у світі – 143 метри завдовжки і 25 метрів завширшки. Всередині є басейн, а також злітно-посадкова смуга для посадки гелікоптерів. Вартість яхти – близько 530 млн євро.

Човен, спущений на воду в 2015 році, є одним з найдорожчих коли-небудь побудованих і плаває під прапором Бермудських островів. Фактично яхта офіційно зареєстрована на компанію на британській заморській території, але її власником опосередковано є Андрій Ігорович Мельниченко, російський бізнесмен, який потрапив під європейські санкції.

Раніше влада Італії конфіскувала яхти російських олігархів Олексія Мордашова та Геннадія Тимченка. Яхту «Леді М» Мордашова – основного акціонера «Сєвєрсталі» – затримано в порту міста Імперія. Яхту «Лєна» співвласника компаній «Новатек» та «Сібур» Тимченка – у Сан-Ремо. Конфіскація відбувалася у присутності адвокатів їхніх власників. Крім того, повідомляється про конфіскацію вілли у Тоскані колишнього депутата Держдуми Олега Савченка.

А ось Велика Британія хоче селити біженців з України в маєтках російських олігархів. Влада країни також має намір заборонити багатим громадянам РФ наймати британські юридичні фірми для захисту свого майна.