Геополітична малярія

Євген Магда директор Інституту світової політики

Євген Магда

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Той, хто вважає, що «телемостом» проблеми з Росією закінчаться, дурить сам себе

На жаль, Зеленський віддав перевагу використанню ситуації у передвиборчому контексті, а не обмеженню її впливу (президент не повинен реагувати на подібні речі сам, це проблема рівня прес-секретаря)

Росія не лише добре відчуває проблеми України (у неї тут не бракує симпатиків), але і розуміє безпрограшність своїх резонансних кроків: вони або мобілізують її прихильників або розхитують ситуацію всередині країни

На жаль, я не бачу позитивних моментів, бо дуже схоже, що Стара Європа хоче повернути business as usual з РФ. За наш з вами рахунок, звісно, під «соусом» досягнення миру на Донбасі

Це геополітична малярія, друзі, і джину у потрібних обсягах (і джинів-чарівників) у наших пляшках катма.

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