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    Думки вголос

    Геополітична малярія

    • Євген Магда

      директор Інституту світової політики

    • Розсилка

    Той, хто вважає, що «телемостом» проблеми з Росією закінчаться, дурить сам себе

    На жаль, Зеленський віддав перевагу використанню ситуації у передвиборчому контексті, а не обмеженню її впливу (президент не повинен реагувати на подібні речі сам, це проблема рівня прес-секретаря)

    Росія не лише добре відчуває проблеми України (у неї тут не бракує симпатиків), але і розуміє безпрограшність своїх резонансних кроків: вони або мобілізують її прихильників або розхитують ситуацію всередині країни

    На жаль, я не бачу позитивних моментів, бо дуже схоже, що Стара Європа хоче повернути business as usual з РФ. За наш з вами рахунок, звісно, під «соусом» досягнення миру на Донбасі

    Це геополітична малярія, друзі, і джину у потрібних обсягах (і джинів-чарівників) у наших пляшках катма.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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