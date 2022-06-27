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    Політика

    Президентка Молдови приїхала до Києва

    Майя Санду та Володимир Зеленський уперше зустрінуться в статусі президентів країн-кандидатів у члени Євросоюзу - Президентка Молдови приїхала до Києва
    Майя Санду та Володимир Зеленський уперше зустрінуться в статусі президентів країн-кандидатів у члени Євросоюзу
    Фото: president.gov.ua

    Санду зустрінеться із Зеленським та відвідає північно-західні передмістя української столиці

    Мая Санду без попереднього оголошення дати візиту приїхала до Києва. Про це повідомляє пресслужба президентки Республіки Молдова.

    Санду перебуває в Україні з робочим візитом. Одним із пунктів програми перебування молдавської президентки в Києві є зустріч із українським колегою Володимиром Зеленським.

    Крім того, очільниця сусідньої держави відвідає міста Київської області Бучу та Ірпінь, аби на власні очі переконатися у наслідках російської окупації українських територій.

    Нагадаємо, що 24 червня Санду в ефірі одного із молдавських каналів заявила про плани відвідати Україну. Але тоді президентка Молдови не назвала точну дату майбутнього візиту.

    Інші лідери цієї країни, спікер парламенту Молдови Ігор Гросу та голова парламентської комісії з національної безпеки Ліліан Карп , відвідали Україну ще на початку травня.

    Вони також на власні очі побачили наслідки перебування російських військ у Бучі.

    Додамо, що Молдова разом з Україною отримала статус кандидата в члени Євросоюзу на саміті Євроради 23 червня. Інша пострадянська країна, Грузія, яка також претендувала на цей статус – отримала відмову від інституцій Європейського союзу.

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    Теги: ЄС Молдова війна Ірпінь Буча Володимир Зеленський Україна Майя Санду
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    Президентка Молдови приїхала до Києва