Блокування Ukr.net. Компанія пояснила, що сталося і як було вирішено проблему
До розв'язання проблеми з блокуванням Ukr.net одразу долучився підприємець із Кремнієвої долини
Блокування домену ukr.net. відбулося через наявність на порталі Ukr.net трьох матеріалів, публікація яких заборонена ухвалою Вищого суду штату Каліфорнія округу Лос-Анджелес. Позов від 23 січня 2024 року подав російський олігарх Станіслав Кондрашов та компанія Telf Ag. Про це повідомила пресслужба Ukr.net.
Реєстратор доменних імен Network Solutions у ніч на 7 березня без будь-яких попереджень заблокував домен ukr.net. Так, до розв'язання проблеми з блокуванням одразу долучився підприємець із Кремнієвої долини.
«До 05:30 ранку за київським часом зі свого офісу в Токіо він вів комунікації зі службою підтримки реєстратора. Згодом знайшов та залучив до розв'язання питання керівництво компанії», – йдеться в заяві.
Як повідомляє пресслужба, також Ukr.net звернувся до посла України в США Оксани Маркарової.
«Пані Оксана відреагувала блискавично – як тільки почався її робочий день, вона пообіцяла надати будь-яку можливу допомогу та підтримку, яка в компетенції Посольства, й одразу запросила всю інформацію та почала діяти», – пише пресслужба.
З початком нового робочого дня в США, о 16:15 за київським часом, представник реєстратора проінформував, що вже вивчає проблему.
«За пів години блокування було знято. Посольство України в США на цьому не зупинилися: Оксана Маркарова повідомила про те, що вони очікують на другу відповідь від компанії щодо аналізу причин блокування домену Ukr.net, щоб уникнути повторення подібного в майбутньому», – йдеться в повідомленні.
p>Нагадаємо, сьогодні вранці, 7 березня, перестав працювати сайт Ukr.net. Спочатку юзери думали, що ресурс зламали хакери. Однак насправді – причина інша. Про це повідомив комерційний директор Ukr.net Роман Скрипник у Facebook.
За словами комерційного директора, сьогодні, 7 березня, о 01:35 реєстратор доменних імен Network Solutions раптово і без будь-яких попереджень заблокував домен ukr.net.
«Розв'язати проблему через службу підтримки реєстратора не вдалося. Сподіваємося, що ми зможемо отримати більше інформації, з'ясувати причини та обставини блокування з початком робочого дня офісу американської компанії-реєстратора», – наголосив Скрипник.
У результаті інтернет-користувачам стали недоступні:
- стрічка новин ukr.net
- електронна пошта @ukr.net
До слова, сайт Ukr.net. знову став доступним для користування.
Коментарі — 0