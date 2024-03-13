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Міноборони тестує «плавучі бронежилети» для ЗСУ (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міноборони тестує «плавучі бронежилети» для ЗСУ (фото)
Міноборони тестує два зразки плавучих модулів для бронежилетів
фото: mil.gov.ua/Міноборони

Міноборони отримало запит на розробку спеціального модуля для бронежилетів, який допоміг би вберегти життя військових на воді

Міністерство оборони показало, як проходять випробування «плавучих бронежилетів» для спецпідрозділів ЗСУ. Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

Наразі продовжують тестувати два зразки плавучих модулів: українського та іноземного виробника. Їх розробляють спеціально для Військово-морських сил, понтонерів, Сил спеціальних операцій та деяких спецпідрозділів Десантно-штурмових військ.

Міністерство оборони тестує два зразки плавучих модулів
Міністерство оборони тестує два зразки плавучих модулів
фото: mil.gov.ua/Міноборони

Плавучий модуль кріпиться до бронежилета і витримує вагу не лише військового, а й додаткового спорядження у 27 кілограмів.  Якщо такий бронежилет потрапляє у воду, то повітряна подушка автоматично надувається і підіймає бійця на поверхню. Наразі в Центральному управлінні проводять анкетування бійців, які тестували плавучі бронежилети. 

«Нам дуже важливі відгуки бійців. Після подібних випробувань ми отримуємо важливу інформацію від груп тестування. Це дозволяє покращувати вироби, щоб українська армія отримувала амуніцію, яка створює перевагу над армією ворога», — зазначив Олександр Шарко, головний спеціаліст Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

Новий плавучий модуль розробляє Центральне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ
Новий плавучий модуль розробляє Центральне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ
фото: mil.gov.ua/Міноборони

Раніше міністерство отримало запит на розробку спеціального модуля для бронежилетів, який допоміг би вберегти життя військовослужбовців на воді.

Новий плавучий модуль розробляє Центральне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. До його створення залучили як іноземних, так і вітчизняних розробників.  Планується, що такі модулі можна буде використовувати на всіх затверджених моделях бронежилетів ЗСУ.

Плавучі модулі розробляють спеціально для Військово-морських сил, понтонерів, Сил спеціальних операцій та деяких спецпідрозділів Десантно-штурмових військ
Плавучі модулі розробляють спеціально для Військово-морських сил, понтонерів, Сил спеціальних операцій та деяких спецпідрозділів Десантно-штурмових військ
фото: mil.gov.ua/Міноборони

Нагадаємо, Міністерство оборони розпочало випробування спеціальних модульних бронежилетів для потреб Військово-морських сил та інженерних військ Збройних сил України.

Раніше заступник міністра оборони Дмитро Кліменков заявив, що відомство «працює» над тим, щоб бронежилети, каски, тактичне спорядження, одяг та їжа для ЗСУ були українського виробництва.

До слова, військовослужбовиці ЗСУ вперше отримали комплекти літніх польових костюмів, які виготовлені з врахуванням жіночих антропометричних параметрів.

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Теги: ЗСУ Міноборони війна одяг для ЗСУ

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