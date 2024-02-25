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Зеленський відповів, чи має Україна альтернативу збройній допомозі США

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Зеленський відповів, чи має Україна альтернативу збройній допомозі США
Зеленський вважає, що посилити ППО України без США неможливо
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

За словами президента, американська допомога – це не фінансовий резерв, більшість американських грошей – це зброя

У світі обмежена кількість систем ППО, зокрема Patriot, тому Україна не має альтернативи збройній допомозі США. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції.

Зеленський пояснив, що американська допомога – це не фінансовий резерв, більша частина американських грошей – це зброя. 

«Ми будемо шукати інші можливості купувати зброю, брати додаткові гроші, додаткові кредити, тиснути на партнерів, десь їх просити дуже сильно. Це питання конкретних пакетів зброї. Наприклад, система Patriot коштує 1,5 млрд, але ви її не купите без США. Ось і відповідь. Чи можна посилити ППО України без США? Ні», – заявив президент.

За його словами, відповідних систем у світі немає. А те, що у світі є альтернативою в низькій кількості.

«Тому, коли ми говоримо про альтернативу допомоги США чи гроші, то гроші ми знайдемо, але ми не знайдемо таку кількість зброї», – додав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що має хороший настрій від відповіді партнерів щодо Atacms.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський назвав 2024 рік переломним, і зауважив, що від нього може залежати формат закінчення війни.

Раніше президент назвав причини невдачі контрнаступу

Крім того, Володимир Зеленський уперше назвав число загиблих на фронті військових. Про це він сказав під час пресконференції. За даними глави держави, під час війни загинула 31 тисяча військових.

Читайте також: Пресконференція президента України (відео)
Теги: зброя гроші Володимир Зеленський Україна президент

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