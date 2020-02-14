Безсонна ніч на Банковій, або Як викрутитися з поїздкою в Оман

Про новорічний вояж Зеленського

Мовою оригіналу

«Радио Свобода», некоммерческое средство массовой информации, которое официально финансирует Конгресс США, опубликовало информацию со ссылкой на свои неназванные источники, о совпадении пребывания президента Украины Владимира Зеленского с главой Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, и об использовании Зеленским и Патрушевым одного и того же самолета для перелета в Оман и из Омана в январе. По сути, дали понять, что у них могла быть тайная встреча.

Сегодня это, безусловно, главный вопрос информационной повестки, и эта история может глобально обрушить доверие к руководству Украины.

Зеленский ранее публично отрицал любые тайные встречи с представителями Путина. Более того, офис президента публично опроверг факт встречи и сейчас, и заявил, что будет подавать в суд против «Радио Свободы» за распространение дезинформации. И в ситуации с любым другим СМИ это выглядело было вполне достаточно для того, чтобы объяснить свою позицию.

Но только не сейчас.

Не названные источники «Радио Свобода», намекнули, что второй линией тайных контактов с Патрушевым могла быть поездка мэра Харькова Кернеса в Москву. Кто эти источники? Это либо американские официальные лица, либо те, кого редакторы считают заслуживающими доверия согласно американским стандартам. Теперь офис президента имеет возможность привлечь к суду и оштрафовать «Радио Свободы» в суде - и заставить Конгресс США заплатить большие деньги за распространение дезинформации о президенте Украины.

А согласно расследованию дело выглядит так - СМИ, финансируемое из США, намекнуло на неискренность президента Украины и его администрации, и вынесло подозрение Зеленскому в ведении тайной дипломатии.

Если офис президента адекватно оценивает ситуацию, то сегодня там никто не будет спать, и все дипломатические и политические каналы будут работать над подготовкой публичного разъяснения.

Почему важно увидеть официальную реакцию? Потому что только в ответ на заявление Киева относительно «Радио Свободы» обязательно будут вынуждены ответить американские дипломаты и государственный департамент.

Не хочу спешить с оценками, очень хочу услышать официальную публичную реакцию президента и его офиса после публикации расследования. Это слишком серьезная тема для легковесных комментариев.



Это вопрос доверия к украинской власти и президенту.

Такие информационные волны могут вызвать системный кризис.

Джерело: блог Юрія Бутусова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»