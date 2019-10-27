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    У світі

    У Москві відреагували на події у Золотому: «Київ не готовий до розведення військ»

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    У Москві відреагували на події у Золотому: «Київ не готовий до розведення військ»

    Момент для зустрічі «четвірки» зсувається в неясне майбутнє

    Один з провідних речників російської дипломатії та пропаганди, голова комісії Ради Федерації з інформаційної політики Олексій Пушков прокоментував учорашню суперечку президента України Володимира Зеленського з добровольцями, які прибули захищати місто Золоте на Луганщині у випадку відступу ЗСУ.

    Свою заяву він оприлюднив у Twitter.

    «Бойко (співголова партії «Опозиційна платформа – За життя» – ред.) має рацію, кажучи, що Київ не готовий до розведення військ. Поки Зеленський умовляє «добробатів» покинути позиції, момент для зустрічі «четвірки» зсувається в неясне майбутнє. Виходить, саміт залежить від результату суперечки президента України з ветеранами АТО. Так, готовність нульова», – зазначив він.

    Нагадаємо, 26 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув на позиції українських добровольців в районі населеного пункту Золоте, де має відбутися розведення сил та засобів.

    Як повідомлялося, Зеленський розповів про візит до Золотого, під час якого він емоційно поспілкувався із ветеранами війни з Росією.

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