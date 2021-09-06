Чому міністр оборони Таран має бути відправлений у відставку

Офіс президента не робить нічого для вирішення проблем армії

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Министр обороны Андрей Таран, которого на этот пост продвинул лично глава офиса президента Андрей Ермак, должен быть как можно быстрее отправлен в отставку. Просто невероятно, что такой бардак как сейчас в МО может происходить на 8-м году войны.

По состоянию на 10 августа задолженность Минобороны по обязательным выплатам военнослужащим составила уже 1,5 миллиарда гривен – об этом сообщают источники Цензор.Нет. В сезон отпусков, летом, были полностью остановлены выплаты на оздоровление.

По состоянию на сейчас размер задолженности значительно возрос. Сегодня на фронте по всем частям фиксируются массовые задержки «боевых» выплат.

Замминистр обороны по вооружению Миронюк и по снабжению Халимон уволены с этих постов за коррупцию, по ним открыты уголовные дел.

Провалены поставки топлива, боеприпасов. Уже сентябрь, а нет контрактов по дизельному топливу.

Такого бардака по ряду направлений даже в 2014-м не было, а у нас уже 8-й год война.

Как обычно провалено заключение контрактов по Гособоронзаказу. Снова будет сорван ДОЗ, второй год подряд.

Все это результат того, что на должности находится безответственный министр, назначенный в угоду одному человеку – Ермаку, а не в интересах армии, не для реформ и не для победы в войне.

Располагая информацией о полном бардаке в управлении, офис президента не делает ничего для решения существующих проблем.

Президент Зеленский произносит в Вашингтоне пафосные речи, что якобы армия и оборона для него приоритет. Вот это настоящий приоритет. Вы когда на фронте снова фотографироваться прилетите, Владимир Александрович, так солдатам расскажите, когда вы наконец займетесь реальными проблемами Минобороны, это будет для бойцов полезней чем очередная показуха с участием президента.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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