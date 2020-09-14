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    Думки вголос

    Дівчинка-модель Маша, яка дружить з Єрмаком, вирішує долю України під час війни з Росією

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Дівчинка-модель Маша, яка дружить з Єрмаком, вирішує долю України під час війни з Росією

    А чи є у Єрмака якісь знайомі дівчатка, у яких є дідусі, які поміняють проросійську політику Зеленського?

    Мовою оригіналу

    «Я лично познакомила дедушку с Ермаком. Это было наше личное решение, чтобы дедушка начал заниматься этим. Они нашли общий язык с Андрюшей - как закончить эту войну»

    Маша, которая знает как «закончить войну» - вот кто решает судьбы страны... Всякое видел, но чтобы на переговоры во время войны, когда гибнут люди, на переговоры со страной-агрессором, президент Украины выдвинул человека потому, что девочка-модель «дружит» с главой Офиса президента и попросила куда-то пристроить дедушку, который вышел на пенсию много лет назад, чтобы ему не было скучно, и в результате 87-летнего дедушку, который всегда высказывал пророссийские и антиамериканские взгляды, назначают в Трехстороннюю контактную группу с участием Германии, Франции, к решениям которой притянуты взгляды ведущих политиков мира...

    «Я сама лично познакомила моего дедушку с Андреем Ермаком. Это мой друг. И это было наше личное решение, чтобы дедушка начал заниматься этим... Он не знал, что Андрей Ермак — это мой хороший друг детства. И Андрюше как раз тоже была нужна помощь — помочь в ситуации.

    У дедушки всегда были амбиции. Он — серый кардинал. Он всегда за камерой, он не любит интервью, не любит прессу. Но они нашли общий язык с Андрюшей — как они могут закончить эту войну».

    Посмотрите видео интервью Марии Фокиной - внучки представителя Украины в Трехсторонней контактной группе:

    А кто знает, есть ли у Андрюши какие-то знакомые девушки, у которых есть дедушки, которые поменяют пророссийскую политику Зеленского?

    «95-й квартал» побоится конечно, про такое шутить, но, пожалуйста, если кто знаком с их конкурентами из «Дизель-шоу» - передайте, пожалуйста, ведь это готовый суперпопулярный номер, пригласить Машу вместе с дедушкой, чтобы они рассказала про то, как они вместе с Андрюшей планируют «закончить войну». Здесь все сказано про «новые лица»,  социальные лифты, и когда Зеленский снова будет на кадровый голод жаловаться, покажите ему фото, голода явно нет...

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Володимир Зеленський Андрій Єрмак Офіс президента Вітольд Фокін
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