Дівчинка-модель Маша, яка дружить з Єрмаком, вирішує долю України під час війни з Росією

А чи є у Єрмака якісь знайомі дівчатка, у яких є дідусі, які поміняють проросійську політику Зеленського?

Мовою оригіналу

«Я лично познакомила дедушку с Ермаком. Это было наше личное решение, чтобы дедушка начал заниматься этим. Они нашли общий язык с Андрюшей - как закончить эту войну»

Маша, которая знает как «закончить войну» - вот кто решает судьбы страны... Всякое видел, но чтобы на переговоры во время войны, когда гибнут люди, на переговоры со страной-агрессором, президент Украины выдвинул человека потому, что девочка-модель «дружит» с главой Офиса президента и попросила куда-то пристроить дедушку, который вышел на пенсию много лет назад, чтобы ему не было скучно, и в результате 87-летнего дедушку, который всегда высказывал пророссийские и антиамериканские взгляды, назначают в Трехстороннюю контактную группу с участием Германии, Франции, к решениям которой притянуты взгляды ведущих политиков мира...

«Я сама лично познакомила моего дедушку с Андреем Ермаком. Это мой друг. И это было наше личное решение, чтобы дедушка начал заниматься этим... Он не знал, что Андрей Ермак — это мой хороший друг детства. И Андрюше как раз тоже была нужна помощь — помочь в ситуации.

У дедушки всегда были амбиции. Он — серый кардинал. Он всегда за камерой, он не любит интервью, не любит прессу. Но они нашли общий язык с Андрюшей — как они могут закончить эту войну».

Посмотрите видео интервью Марии Фокиной - внучки представителя Украины в Трехсторонней контактной группе:

А кто знает, есть ли у Андрюши какие-то знакомые девушки, у которых есть дедушки, которые поменяют пророссийскую политику Зеленского?

«95-й квартал» побоится конечно, про такое шутить, но, пожалуйста, если кто знаком с их конкурентами из «Дизель-шоу» - передайте, пожалуйста, ведь это готовый суперпопулярный номер, пригласить Машу вместе с дедушкой, чтобы они рассказала про то, как они вместе с Андрюшей планируют «закончить войну». Здесь все сказано про «новые лица», социальные лифты, и когда Зеленский снова будет на кадровый голод жаловаться, покажите ему фото, голода явно нет...

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.