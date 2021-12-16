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    Справедливість від Зеленського: критикам – кримінальні справи, друзям – надійний «дах»

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    •  glavcom.ua
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    Зеленський вважає, що звільнення Гогілашвілі &ndash; це покарання? Це не так - Справедливість від Зеленського: критикам – кримінальні справи, друзям – надійний «дах»
    Зеленський вважає, що звільнення Гогілашвілі – це покарання? Це не так
    Зображення: hvylya.net

    Справу проти Гогілашвілі так і не відкрили

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    ДБР до сих пор не открывает дело против Гогилашвили по статье 345 «Угроза и нападение на полицейского». Друг Зеленского – выше закона?

    Государственное бюро расследований спустя 7 суток не открывает уголовное дело против Гогилашвили. Александр Гогилашвили совершил нападение на капитана полиции Константина Васенкова.

    Это прямое нарушение должностным лицом статьи 345 Криминального кодекса Украины – «Угрозы или насилие по отношению к сотруднику правоохранительного органа».

    Также Гогилашвили нарушил статьи 23 и 46 закона о Национальной полиции, которые регламентируют действия полиции. Нарушение со стороны должностного лица является отягчающим обстоятельством, а поскольку на момент совершения преступления Гогилашвили был заместителем министра, дело обязано открыть именно ДБР. Но прошло 7 суток с момента совершения преступления, а дело до сих пор не открыто. Почему?

    Причем сам факт подлинности записей признан – Гогилашвили подал в отставку, президент заявил об увольнении. То есть все признается – так где же тогда правовые последствия этих признаний и видео? Если преступления не было, и можно оскорблять полицейских и толкать их, угрожать им – значит следователь ДБР обязан провести расследование и написать отказ в возбуждении уголовного дела. Об этом надо сделать заявление, но сидеть молча нельзя.

    Президент Владимир Зеленский считает, что увольнение – это наказание? Это не так. Только следователь после расследования может дать оценку всем обстоятельствам дела.

    Когда Зеленский придумал к какой уголовному делу приписать меня, то синхронно с российскими телеграм-каналами ДБР в воскресенье вечером открыла дело и меня сделали фигурантом дела по «развязыванию и ведению агрессивной войны» по статье 437 Криминального кодекса. А в отношении своего друга – гражданина России, назначенного на высокий государственный пост, блокируется элементарное следствие, которое положено по закону.

    ДБР – это ручная структура в руках Зеленского, ведь именно Слуги народа уже два года блокируют проведение конкурса на назначение главы ДБР. Все это время управляют ДБР удобные и ручные исполняющие обязанности, которыми легко манипулировать. Нынешний и.о. Алексей Сухачев находится под контролем замглавы офиса президента Олега Татарова (подозреваемый по делу НАБУ о хищении квартир Нацгвардии) и Андрей Портнов (попал под санкции США за коррупцию и влияние на власть).

    Вот что значит справедливость в понимании Зеленского – уголовные дела против критиков, а для своих друзей – «надежная «крыша». А вот защита прав капитана Васенкова и патрульных полицейских для президента Зеленского, как видно, приоритетом не является, решений нет.

    Так вот хочу напомнить всем руководителям ДБР, которые не открывают дело по Гогилашвили – за бездействие также полагается ответственность. И нынешняя ситуация показывает, что Сухачев прямо покрывает преступления президентского окружения. Как такой человек вообще может возглавлять ДБР?

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    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: МВС НАБУ корупція в Україні Володимир Зеленський Олександра Гогілашвілі
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    Справедливість від Зеленського: критикам – кримінальні справи, друзям – надійний «дах»