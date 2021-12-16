Ексгенпрокурор та нардеп влаштували перепалку через «кадри» Зеленського

Руслан Рябошапка та Олексій Кучеренко посварилися через кадрову політику

Неправильна кадрова політика нинішньої влади веде країну до катастрофи. Таку думку озвучив в ефірі програми на телеканалі «Україна 24» ексгенеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Так, коментуючи скандал з ексзаступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі через наявніть російського паспорту, Рябошапка зазначив, що громадянство мала виявити СБУ під час перевірки.

«Тому не можна погодитися із Давидом Арахамією, що тут нема з чим розбиратися. Тут якраз потрібно розбиратися і чому цей факт не був з'ясований до того - це з'ясування у рамках кримінальної справи. Іншого варіанту це з'ясувати немає Не потрібно покривати людей, які сприяли незаконному призначенню цієї людини на посаду», - сказав він.

На його думку, політика влади, коли на посади призначаються друзі чи брати чиновників, веде країну до катастрофи.

«Така кадрова політика сьогодні, що квартал займає ключові посади в країіні, вона веден нас до катастрофи. Цієї катастрофи можна уникнути. Якщо говорити навіть про ті самі конкурси, є два способи призначення на посаду: конкурс, або ти призначаєш свого кума на посаду. Очевидно, що краще призначити за конкусом. Якщо ці конкурси, можливо, сьгодні не спрацьоваують, відмовлятися від цього не потрібно. Потрібно цей інститут вдосконалювати, робити так, щоби влада просто не могла втручатися у результати конкурсу», - зазначив Рябошапка.

Далі у коментар ексгенеральний прокурор втрутився народний депутат Олексій Кучеренко і гості програми влаштували серйозну суперечку.

Олексій Кучеренко: Щоби влада не могла втручатися?

Руслан Рябошапка: Так.

Кучеренко: А хто ж буде віповідати за цих людей?

Рябошапка: Комісія, яка буде призначати.

Кучеренко: Хто така ця комісія? Які комісіянти? Яка у них відповідальність? Я розумію, що ви працювали в Офісі реформ...

Рябошапка: я ніколи не працював в Офісі реформ, не потрібно фантазувати.

Кучеренко: Тоді слава богу.

Рябошапка: Ніхто не придумав інших рецептів. Увесь світ живет так. Треба зробити, щоби ці конкурси були чесними і прозорими.

Кучеренко: Ні, не так.

Рябошапка: Не так було за часів Радянського Союзу.

Кучеренко: Що було за Радянського Союзу - це кадри. І не треба розповідати байки.

Рябошапка: От ми й побачили ці кадри. Як ми живемо - це якраз ці кадри.

Кучеренко: Там не можна було студента заступником міністра зробити.

Микола Княжицький: Тому й розвалився цей Союз, бо такі кадри до цього довели. І така кадрова політика.

Кучеренко: Розвалився, я поки що не бачу, щоб нового щось зробили.

Рябошапка: їдьте в Росію, там і побачите.

Кучеренко: Я сам розберуся, куди мені їхати, зрозуміло? Великі реформатори. Це ви наробили цю катастрофу, яка на нас суне сьогодні.

До слова, Арахамія прокоментував «російський паспорт» ексзаступника глави МВС Гогілашвілі.

Напередодні Гогілашвілі назвав своє звільнення прикладом для всіх, як не треба робити.

Як відомо, 12 грудня уряд оприлюднив документ про звільнення Гогілашвілі.

Нагадаємо, 10 грудня заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на блокпості в Краматорську.

Уже 11 грудня міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський підписав наказ про тимчасове відсторонення свого заступника Олександра Гогілашвілі.

Пізніше стало відомо, що це не перша суперечка. З’явилося відео скандалу Гогілашвілі із патрульними у Києві.

Згодом президент Володимир Зеленський попросив Кабінет Міністрів розглянути питання про звільнення заступника очільника Міністерства внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі у зв’язку з інцидентом за його участю на блокпосту в Донецькій області.