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    Думки вголос

    Хороші новини: у Сирії збили російський винищувач Су-30СМ, вартістю 1,5 млрд рублів

    Справжня прикраса події - коментар російського міністерства оборони, що літак впав від зіткнення з птахом!
    Мовою оригіналу В Сирии сбит новейший российский истребитель Су-30СМ, стоимостью 1,5 миллиарда рублей, два пилота-наемника уничтожены, а Минобороны РФ пытается скрыть истинные причины происшедшего Прекрасная новость из Сирии. Сразу после взлета с авиабазы Хмеймим рухнул в море один из лучших российских истребителей Су-30СМ. Оба российских
    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Сьогодні, 14:04
    • Розсилка
    Російська пропаганда вигадала історію про птахів, яких ісламісти вчать знищувати літаки
    Російська пропаганда вигадала історію про птахів, яких ісламісти вчать знищувати літаки

    Справжня прикраса події - коментар російського міністерства оборони, що літак впав від зіткнення з птахом!

    Мовою оригіналу

    В Сирии сбит новейший российский истребитель Су-30СМ, стоимостью 1,5 миллиарда рублей, два пилота-наемника уничтожены, а Минобороны РФ пытается скрыть истинные причины происшедшего

    Прекрасная новость из Сирии. Сразу после взлета с авиабазы Хмеймим рухнул в море один из лучших российских истребителей Су-30СМ. Оба российских летчика, которые отправились бомбить суннитские племена ради дополнительной премии от Путина, отправились на дно - никаких сожалений, у Украины на двух врагов сегодня стало меньше.

    Но настоящее украшение события - комментарий российского министерства обороны, что самолет упал от столкновения с птицей! https://www.gazeta.ru/army/news/2018/05/03/11487385.shtml

    На мой взгляд, заявление МО РФ - это доказательство, что Су-30СМ на самом деле был сбит сирийскими повстанцами.

    Почему я уверен? Разберем факты.

    1. Су-30СМ стоимостью более 50 миллионов долларов, конечно, хорошо защищен, экипаж прикрыт бронестеклом, два двигателя, при попадании в один из них самолет упасть не может, просто падает тяга.

    2. Самолет мог бы упасть в результате неполадок - но в таком случае кто-то из пилотов успел бы о них сообщить или катапультироваться, система управления не могла выйти из строя вся сразу - она многократно дублирована.

    3. Летчику могло стать внезапно плохо. Но в таком случае штурман также успел бы сообщить.

    4. Самолет мог бы совершать маневры и зацепиться за поверхность - но он не маневрировал, а взлетал.

    5. Экипаж мог бы потерять ориентацию и при отказе приборов в условиях плохой видимости врезаться в воду. Но самолет взлетал при идеальной погоде над берегом, и не мог потерять ориентацию даже в случае отказа прибора высоты.

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    6. Дезинформационная кампания Минобороны РФ по сокрытию своих боевых потерь основывалась на создании фейковой версии о птицах, которые атакуют российские самолеты! И это не шутка. 18 ноября 2015-го года, российские СМИ разнесли новость - ИГИЛ тренирует птиц (!) для атаки на российские самолеты! Вот так выглядели эти новости: https://www.ridus.ru/news/207619 На первый взгляд, новость бредовая, ну как можно птиц натравить на самолеты?! Но бредовая новость только для обычного человека. А для российских войск информационной борьбы Минобороны РФ - это обычная операция прикрытия. Россия скрывает потери в Сирии всеми способами. Реальное число убитых засекречено, солдат оформляют наемниками частных военных компаний, боевые потери не признаются, чтобы не давать противнику поводов для радости, картинка транслируется исключительно победная - наши бомбят с безопасной высоты, никаких потерь нет, только разве что случайно. И самая популярная причина - несчастный случай.

    Версия про птиц была запущена самим МО РФ в 2015-м специально для подготовки общественного мнения к возможным потерям в Сирии. Была выдумана дурацкая причина, которую можно вбить в пустые головы российских обывателей, как часть информационного шума, часть матрицы. И затем этот казалось бы глупый информационный повод в какой-то момент используется. Птица сбила - а не сирийцы. Какая-то специально тренированная игиловская ворона-камикадзе, наученная перехватывать реактивные самолеты на околозвуковой скорости, коварно прицелилась и с гранатой в клюве перехватила истребитель!

    Не удивлюсь, если шаловливые ручки российских военных пиарщиков пойдут дальше, и выяснится, что птица - перелетный украинский снегирь, вылупившийся в гнезде СБУ на Владимирской.

    Что ж, спасибо птицам за очередных уничтоженных российских «птичек». Так держать.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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