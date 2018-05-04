Автокефалія для України: «гібридний бунт» в Сумській єпархії Московської церкви

«Дорогі отці, тримайтеся. Нічого не підписуйте. Потерпіть ще трошки. Це якраз надходить час правди»

«Гібридний бунт» в Сумській єпархії: хроніки спротиву кремлівського лобі УПЦ МП створенню Єдиної Помісної-2 Ми насолоджуємося пізньою весною, а саме зараз у Сумах продовжують здійснювати брутальний вплив на священиків УПЦ МП. Оскільки місцевий архієрей УПЦ МП не проявив «рвєнія і послушанія», і не бажав чинити тиск на

Ілюстраційна світлина

«Дорогі отці, тримайтеся. Нічого не підписуйте. Потерпіть ще трошки. Це якраз надходить час правди»

«Гібридний бунт» в Сумській єпархії:

хроніки спротиву кремлівського лобі УПЦ МП створенню Єдиної Помісної-2

Ми насолоджуємося пізньою весною, а саме зараз у Сумах продовжують здійснювати брутальний вплив на священиків УПЦ МП. Оскільки місцевий архієрей УПЦ МП не проявив «рвєнія і послушанія», і не бажав чинити тиск на священиків, вимагаючи заповнення бланків до святійшого Варфоломія, то у єпархії організували «збір підписів знизу». За нашими даними, вислужуючись перед Москвою, благочинний Микола С...уз зорганізував збір та заповнення бланків. Благочинний, це середня управлінська ланка в церкві. Очевидно, Москва підкопуває і таких. Цей благочинний фактично порушує ст. 5 «Закону совісті та релігійних організацій», втручаючись в життя парафій.

Дорогі отці, тримайтеся. Нічого не підписуйте. Потерпіть ще трошки. Це якраз надходить час правди.

І тегніть хтось, хто мене читає, СБУ, МВС та прокуратуру в Сумах. Не може такого бути, щоб чесних священиків не було кому захистити у нашій країні.

Джерело: блог Лани Самохвалової

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