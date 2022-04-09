Майбутнє війни в Україні

Україна має велику перевагу у людях, та з кожним днем скорочує перевагу ворога у техніці

Україна переможе, з великим втратами та руйнуваннями, але знищить російську загрозу Європі

1. Ніякі перемовини вже неможливі до перемоги України на фронті. Якщо Путін захоче врятувати свою армію, то шлях тільки один, як під Києвом - швидко припинити вогонь та тікати.

2. Український народ не зупиниться, поки не знищить російських окупантів на всій землі, включно з Донбасом. Бо на лінії зіткнення на Донбасі на 24 лютого наша армія не буде гальмувати.

3. Війна буде довгою, бо Росія почала мобілізацію, і зберігає поки що велику перевагу у бойовій техніці, танках, артилерії, літаках, гелікоптерах, ракетах.

4. Країни НАТО вже не є посередниками між Україною та Путіним – Захід почав свою війну з Путіним, політичними, економічними, інформаційними заходами, та військовою підтримкою України. Тому жодних шансів навіть на військову перемогу у Путіна нема. Україна має набагато більший ресурс для війни з усього Заходу.

5. Україна має велику перевагу у людях, та з кожним днем скорочує перевагу ворога у техніці. У цій війні на виснаження наша перевага буде збільшуватись.

6. У сучасній війні перемагає не кількість людей та зброї, а здатність нанести противнику значні втрати на конкретній ділянці фронту. Професійність та боєздатність має визначатись максимізацією втрат ворога та мінімізацією власних втрат.

7. Україна переможе, з великим втратами та руйнуваннями, але знищить російську загрозу Європі, і це буде одна з найвизначніших подій 21-го сторіччя.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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