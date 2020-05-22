На Донбасі загинув Сергій Губанов - один з героїв українського Луганська

Сергію Губанову також обіцяли, що «прийде Росія і дасть велику зарплату», але він не зрадив свою країну

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Во время боевого патрулирования близ линии фронта погиб командир батальона полиции «Луганск-1» Сергей Губанов... Подорвался на мине на участке близ передовой.

Он был из тех милиционеров, которые весной 2014-го сделали свой выбор. Был главой районного отдела в Луганске, и ему тоже обещали «крымский сценарий», «вот придет Россия и даст вам большие зарплаты», но Губанов своей стране не изменил. Попал в плен, его долго доставали оттуда. А когда вышел - он не искал карьеры в Киеве, а взял в руки оружие, и стал командиром патрульного батальона.

Он не был кабинетным начальником - а с автоматом в руках шел вперед, смотрел на людей и на проблемы своими глазами, прошел всю линию фронта на луганском направлении десятки раз вдоль и поперек, много раз рисковал собой, пользовался большим уважением очень многих, кто с ним встречался.

Сергей Губанов - один из героев украинского Луганска. Вечная память.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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