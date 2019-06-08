На виборах до Ради українська демократія здійснить справжній квантовий стрибок

Загроза російського реваншу існує, але вплив Кремля на цих виборах різко впав

Украинская демократия совершит настоящий квантовый скачок на этих выборах. Украинское общество - динамичное, свободное, ждет острейшая конкурентная борьба, широкое вовлечение общества в политику, поскольку такой мобилизации политического класса в стране еще не было.

1. «Слуга народа» Зеленского

2. «Голос» Вакарчука

3. «Европейская солидарность» Порошенко

4. «Батькивщина» Тимошенко

5.«Оппозиционная платформа» Бойко

6. «Украинская стратегия» Гройсмана

7. Громадянська позиция» Гриценко

8. «Самопомощь» Садового

9. «Удар» Кличко

10 «Сила и честь» Смешко

11 «Сила людей» Солонтай

12. «Свобода- объединенные националисты» Тягнибок

13. «Оппоблок- доверяй делам»

14. Радикальная партия Ляшко

15. Партия Саакашвили.

Не исключено, что число участников выборов скоро сократится - очень спешат с кем-то слиться Кличко и Садовой, но все равно список широкий, будет острая борьба за голоса избирателей.

Угроза российского реванша существует, но влияние Кремля на этих выборах резко упало и упадет еще, это хорошо видно по чудовищному бардаку и продаже мест кому попало в списках единственного условно прокремлевского проекта Оппозиционная платформа, в котором есть квота мест для Медведчука.

Я вижу какое огромное число моих друзей и знакомых идет в политику в различных проектах и понимаю, что огромная пассионарная энергия, бушующая в Украине, обязательно выведет нас на дорогу построения свободной, демократической страны, который мы будем гордиться.