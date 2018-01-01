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    Думки вголос

    Ось така «героїня ДНР». На кого поміняли полоненого українського військового

    Історія Козлової - це приклад типового божевілля російської пропаганди
    Мовою оригіналу Обмен. Солдата поменяли на «героиню ДНР», осужденную за убийство двух украинских правоохранителей, совершенное убийцей в процессе поиска пива и сигарет Из плена удалось вызволить Романа Савкова - серьезно больного диабетом бойца 92-й механизированной бригады. Савков успел прослужить на контракте всего несколько
    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Сьогодні, 11:07
    • Розсилка
    З полону вдалося визволити Романа Савкова - серйозно хворого на діабет бійця 92-ї механізованої бригади
    З полону вдалося визволити Романа Савкова - серйозно хворого на діабет бійця 92-ї механізованої бригади

    Історія Козлової - це приклад типового божевілля російської пропаганди

    Мовою оригіналу

    Обмен. Солдата поменяли на «героиню ДНР», осужденную за убийство двух украинских правоохранителей, совершенное убийцей в процессе поиска пива и сигарет

    Из плена удалось вызволить Романа Савкова - серьезно больного диабетом бойца 92-й механизированной бригады. Савков успел прослужить на контракте всего несколько месяцев. 20 июля 2017-го штурмовая группа наемников из состава 100-й бригады Республиканской гвардии «ДНР» атаковала наш опорный пункт под Красногоровкой. В бою на опорнике погибло трое наших бойцов, Романа взяли в плен. Наши уничтожили при этом пять наемников, включая командира роты.

    Теперь Савков будет лечиться дома.

    В обмен на него мы передали Надежду Козлову. Козлову российская пропаганда превозносит, называет «героиней», «политзаключенной», и ее постоянно включали на этом основании в списки на обмен. Добились.

    На самом деле история Козловой - это пример типичного сумасшествия российской пропаганды, образец как российские СМИ фальсифицируют события в Украине и заставляют потом самих себя поверить в свои же фейки.

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    Процесс над Козловой шел в открытом суде с участием многочисленных свидетелей ее действий, и прекрасно задокументирован.

    Козлова - жительница города Часов Яр, на момент совершения преступления - убийства двух сотрудников правоохранительных органов, ей было 19 лет. Вечером 8 сентября 2014-го Козлова нашла в доме своего брата осколочную гранату Ф-1, сняла с нее чеку, и зажав гранату в руке, вышла на улицу. По словам многочисленных свидетелей и потерпевших, Козлова примерно в 22.00 вышла из дома. Выбежала на проезжую часть, и остановила ехавшего на мопеде несовершеннолетнего юношу. С криком «Поляжете тут вместе со мной!», Козлова показала юноше гранату с выдернутой чекой, села к нему на мопед и приказала ехать в киоск.

    Когда приехали, Козлова стала стучать гранатой в окно киоска, требуя выдать пиво и сигареты. Продавщица испугалась и выбежала из киоска. На суде она сказала, что Козлова выглядела как психически больная.

    Юноша на мопеде успел уехать.

    А Козлова направилась к дому своего знакомого парня, и начала кричать у него под окнами. Парень рассказал, что Козлова была пьяной, в истерическом состоянии, признавалась ему в любви, и сказала, что если он с ней не поговорит, то она себя подорвет гранатой. Однако он сказал ей протрезветь, и пошел проводить ее на автобус, так как ему надо было рано вставать. Он увидел как по улице шли мать и сестра Козловой, кричали ей, искали. Но Козлова домой идти не захотела, сказала, что иначе подорвет себя, и сказала, что поедет к своему бывшему кавалеру в другое село.

    Примерно в 24.00 на глазах парня, любви которого домогалась Козлова, на дороге остановилась «Нива», в ней были два военнослужащих Нацгвардии, они спрашивали у местных жителей дорогу. На их несчастье, давать пояснения подошла Козлова. Она сказала, что покажет все сама, и села к ним в машину. Они не заметили гранату в темноте.

    По данным судебной экспертизы, к тому времени Козлова удерживала гранату без чеки от 4-х до 6-ти часов непрерывно.

    Козлова села в машину, выронила гранату, произошел взрыв. Это явно не было покушением. Граната Ф-1 дает тяжелые осколки с большой убойной силой, и взрывать ее в салоне машины никакой террорист бы не стал, это самоубийство. Граната взорвалась, оба нацгвардейца погибли, а Козлова получила множественные осколочные ранения - ей оторвало руку. Попав в женскую тюрьму, Козлова умудрилась там забеременеть и родить дочку.

    Вот такую «героиню» обменяли.

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    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    ДНР пропаганда полон граната обмін полоненими
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