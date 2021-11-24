Підсилення команди Зеленського кадрами Ахметова – ще один крок у боротьбі з олігархами?

Ви стали дуже схожі на Віктора Андрійовича, Володимире Олександровичу

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Президент Зеленский нанес страшный удар по олигарху Ринату Ахметову!

Президент назначил заместителем главы офиса президента многолетнего менеджера компании Метинвест, бывшего депутата Партии регионов, главу Запорожской областной организации партии Оппозиционный блок Ростислава Шурму.

Шурма является сыном бывшего депутата партии СДПУ(о) Игоря Шурмы - близкого соратника Виктора Медведчука и Нестора Шуфрича.

Видимо, любящие Слуг народа блогеры объяснят нам, что усиление команды Зеленского кадрами Ахметова и Оппоблока – это ещё один шаг по борьбе с олигархами и пророссийскими партиями. А как же призывы не ходить и не смотреть каналы олигарха? Или теперь снова можно?Борьбу с Ахметовым поручили тому, кто лучше всех его знает. Ну не Антимонопольный же комитет просить?

«Доверяй делам!» – призывал на выборах Ростислав Шурма как один из лидеров Оппоблока. И президент Зеленский с ним абсолютно согласен.

Вы стали очень похожи на Виктора Андреевича, Владимир Александрович, пародии на него у вас всегда были самыми талантливыми…

Джерело: блог Юрія Бутусова

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