Після зміни влади Баканову доведеться йти під суд, а Зеленському - давати показання

Зображення: BBC

Володимир Зеленський на сайті президента повідомив про злочин глави СБУ Івана Баканова

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Политическая коррупция! Глава СБУ Иван Баканов сообщил президенту Владимиру Зеленскому данные секретной операции НАБУ и САП по задержанию главы Кироворадской ОГА Андрея Балоня, и в результате этой утечки информации и Зеленском и заместителю главы ОП удалось скрыть свою причастность к действиям Балоня. Зеленский сам задокументировал преступление своего друга детства Баканова.

Президент Украины Владимир Зеленский на сайте президента сообщил о преступлении главы СБУ Ивана Баканова - разглашении данных досудебного следствия, что согласно статье 387 Криминального кодекса карается штрафом и исправительными работам до 2-х лет.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура обязаны открыть уголовное дело против главы СБУ Ивана Баканова, поскольку, согласно заявлению президента Зеленского, Баканов разгласил данные расследования НАБУ и САП.

Напомню, 26 июня Балонь был задержан, после того как его доверенное лицо - сотрудник ОГА, был задержан на взятке с поличным за назначение на должность главы областной Госпотребслужбы, а дома у Балоня нашли деньги, специально помеченные сотрудниками НАБУ - среди многих миллионов черного «кэша». Благодаря незаконному предупреждению и утечке информации от Баканова, установить степень причастности к коррупции Балоня самого президента Зеленского и заместителя главы ОП Сергея Трофимова стало невозможно. По сути, руководство Балоня избежало привлечения к уголовной ответственности за связи с коррупционером. Ведь понятно, что Балонь действовал так нагло, потому что имел надежную «крышу» в Офисе президента. По сути, «слив» от Баканова заблокировал НАБУ выявление всей коррупционной цепочки, сорвал все дальнейшее расследование. Поэтому очень смешно читать цитату Зеленского в данном сообщении - «закон один для всех», ведь он этими словами сам откровенно нарушает закон! На который президенту или наплевать или он просто не понимает о чем он вообще говорит. Если «закон один для всех», так вы были обязаны, Владимир Александрович, во-первых, заявить о правонарушении Баканова, а во-вторых, содействовать без огласки НАБУ и САП для изучения причастности вашего окружения к назначению и работе коррупционера. А вы вместо этого «слили» дело и покрываете сотрудников ОП, которые раздают должности - и явно небескорыстно. Вам здесь нечем гордиться. За это после смены власти Баканову придется идти под суд, а Зеленскому - давать показания.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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