«Політичні репресії дискредитують Україну»: у Київраді підготували звернення до Зеленського



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Депутати фракції «Солідарність» у Київській міські раді Тарас Криворучко, Вадим Сторожук, Георгій Ясинський, Владислав Турець, Наталія Маслова, Максим Конобас внесли на розгляд Київради проєкт звернення до Володимира Зеленського

Представники «Європейської Солідарності» в Київраді ініціювали звернення до президента з вимогою припинити репресії

Депутати фракції «Солідарність» у Київській міські раді, представники партії «Європейська солідарність» Тарас Криворучко, Вадим Сторожук, Георгій Ясинський, Владислав Турець, Наталія Маслова, Максим Конобас внесли на розгляд Київради проект звернення до глави держави Володимира Зеленського з вимогою припинити кримінальні переслідування п’ятого президента України Петра Порошенка, громадських лідерів та активістів Євромайдану. Про це у вівторок, 30 червня, на брифінгу заявив депутат Київради Тарас Криворучко.

Він наголосив, що сьогодні Київська міська рада не має морального права стояти осторонь політичних процесів і повинна прямо засудити репресії нової влади проти тих політиків та активістів, які боролися з антинародним режимом Януковича.

«Хочу нагадати, що саме у приміщенні міськради на Хрещатику розміщувався один із координаційних центрів Революції Гідності. Тому ми, як депутати Київради, офіційно звертаємося до президента Володимира Зеленського зупинити ганебні політичні переслідування, розправи над громадськими та опозиційними лідерами, активістами Євромайдану», – підкреслив депутат.

Зокрема у проєкті звернення депутатів Київради, яку зачитав Вадим Сторожук висловлюється занепокоєння тим, що у країні спостерігається «згортання демократичних процесів». «Політичні події останніх місяців дають підстави серйозно задуматися, в якому напрямку рухається Україна. Політичні переслідування, розправи над громадськими та опозиційними лідерами, активістами Євромайдану, репресивні дії силових структур, керівництво яких асоціюють з колишнім режимом Віктора Януковича, тотальне домінування у інформаційному просторі проросійського наративу – все це свідчення того, що Україна вкотре стоїть перед великими політичними потрясіннями», – йдеться у тексті заяви.

Депутати звертають увагу Зеленського, що пасивне ставлення центральної влади, а інколи і потурання діям проросійських реваншистів, «веде Україну до політичної, ідеологічної та економічної капітуляції». «А переслідування справжніх українських патріотів, волонтерів та військовослужбовців, які з перших днів російської військової агресії стали на захист батьківщини, виглядає як відверта допомога ворогу», – зазначається у заяві.

На думку депутатів, «відверте політичне цькування Петра Порошенка не має нічого спільного зі справедливістю і демократією».

Також представники «Європейської Солідарності» наголосили, що не бачать нічого спільного зі встановленням справедливості у переслідуванні громадських лідерів та активістів Євромайдану Сергія Стерненка, Тетяни Чорновол, Володимира В’ятровича, Марусі Звіробій, народного депутата Софії Федини, бойового генерала Дмитра Марченка та ексміністра Володимира Омеляна.

Депутати Київради вважають, що президент має дослухатися до численних звернень міжнародних партнерів України та світової громадськості, і які наголошують, що кримінальні провадження і переслідування Петра Порошенка та опозиційних політиків дискредитують Україну і особисто президента Володимира Зеленського в очах міжнародної демократичної спільноти.

Наприкінці брифінгу депутатка Наталія Маслова наголосила, що даний проєкт звернення до глави держави буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні Київської міської ради і дуже сподівається, що його підтримає Київська міська рада.

«Особливо сподіваюсь на підтримку тих колег, з якими ми разом пройшли Майдан», - підкреслила Маслова.