Росія вибачилась після відсторонення від Олімпіади

Російська сторона змогла висловитися на засіданні

Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) відсторонив збірну Росії від участі у зимових Олімпійських іграх 2018 року. Про це розповів президент організації Томас Бах на прес-конференції. Він повідомив, що після рішення МОК глава Олімпійського комітету Росії (ОКР) Олександр Жуков вибачився перед виконкомом Міжнародного олімпійського



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Томас Бах

Російська сторона змогла висловитися на засіданні

Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) відсторонив збірну Росії від участі у зимових Олімпійських іграх 2018 року.

Про це розповів президент організації Томас Бах на прес-конференції.

Він повідомив, що після рішення МОК глава Олімпійського комітету Росії (ОКР) Олександр Жуков вибачився перед виконкомом Міжнародного олімпійського комітету.

«Російська сторона змогла висловитися на засіданні. Голова ОКР Жуков приніс свої вибачення. Санкції, про які було оголошено, — це повноцінне рішення виконкому», — заявив Бах, не уточнивши, що саме вибачився голова ОКР.

Раніше повідомлялося, що російських спортсменів допустили до участі в Іграх-2018 під нейтральним прапором.

Також стало відомо, що віце-прем'єр Росії Віталій Мутко довічно усунений від відвідування Олімпійських ігор в якості офіційної особи.

Джерело: UA:Перший