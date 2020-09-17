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    Думки вголос

    Соціальний ліфт «слуг»: у 2009 році нардепа Юрченка затримували за крадіжку чотирьох пляшок пива

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Соціальний ліфт «слуг»: у 2009 році нардепа Юрченка затримували за крадіжку чотирьох пляшок пива

    На даний момент Юрченко знаходиться в своєму будинку, і ухиляється від вручення підозри детективами НАБУ

    Мовою оригіналу

    Так вот ты какой, социальный лифт «Слуги народа».

    Александр Юрченко был задержан за кражу четырех бутылок пива «Старопрамен» в магазине «Каштан».

    По данным источников Цензор.Нет в Национальном антикоррупционном бюро, в ходе расследования вымогательства взятки народным депутатом Юрченко было установлено, что 25 ноября 2009 года в журнале регистрации преступлений Голосеевского районного управления внутренних дел было зафиксировано задержание Юрченко Александра Николаевича, 1988 года рождения, за кражу четырех бутылок пива «Старопрамен» в магазине «Каштан» по адресу   Большая Васильковская, 92.

    4 декабря 2009 года по делу был выписан отказ в возбуждении уголовного дела, отказной материал номер 8908. На данный момент сам отказной материал по каким-то причинам уничтожен. Однако наличие следов регистрации преступления делает необходимым служебную проверку.

    Это обстоятельство может быть одной из причин, почему Офис президента так долго пытался скрыть Юрченко от предъявления подозрения - вероятно, время использовалось для зачистки некоторых документов. Факт включения в списки Слуг людей с неблаговидными фактами в биографии, которые скрывались при выдвижении в кандидаты в депутаты может нанести огромный ущерб нынешней избирательной кампании Слуг на местных выборах.

    Судя по записям, опубликованным НАБУ, а также согласно источникам во фракции Слуга народа, Юрченко был выдвинут на 211-й округ по представлению одного из самых влиятельных Слуг - народного депутата Андрея Холодова. Сам Холодов связи с Юрченко отрицает. Однако судя по разговорам подозреваемых на видеозаписях и по реальному влиянию Холодова в Киеве и в Офисе президента эта версия представляется вполне вероятной. Холодову принадлежит крупнейшая сеть киосков в Киеве по продаже сигарет.

    Юрченко за взятку в 13 тысяч долларов внес правки в законопроект «Об управлении отходами», и просил у детектива НАБУ 3% доли в бизнесе - «кусок великого пірога».

    В настоящий момент Юрченко находится в своем доме, и уклоняется от вручения подозрения детективами НАБУ.

    Поэтому у нас пока нет возможности проверить данную информацию у самого депутата. Александр Николаевич, срочно выходите за уведомлением о подозрении, давайте интервью.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    партія Слуга народу Олександр Юрченко
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