Трагічні сторінки війни. Як у вересні 2014 року загинули декілька десятків українських героїв

Вони загинули заради честі українського прапора і заради нашої свободи

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45 бойцов «Айдара» и 80-й бригады погибло и пропало без вести под Цветными песками 5 сентября 2014-го

Четыре года назад... В результате потери управления войсками командованием сектора «А» и 1-й танковой бригады (командир - полковник Андрей Грицьков), во время отхода наших войск от Луганска в ряде подразделений возникла паника. Часть войск отходила от поселка Металлист через блок-пост у села Цветные пески, который был оставлен без боя 3-4 сентября. В результате наши подразделения, которые до конца прикрывали отход в Металлисте, которые держались даже когда другие драпали, оказались отрезаны противником. Отряд наемников занял блок-пост у Цветных песков, но оставшиеся в Металлисте подразделения этого не знали, их никто не предупредил об оставлении блок-поста. В результате банда Беднова-«Бэтмена» (уничтожен в Луганске 1.01.2015) обнаружила дыру в боевых порядках и заняла наш блок-пост. Не снимая украинские флаги они устроили засаду. Командование оказалось не в курсе оставления блок-поста, бойцы в Металлисте не предполагали, что их тылы открыты, и наемники без помех подготовили ловушку. 5 сентября - в день объявления перемирия, подразделения прикрытия выехали из Металлиста. Вначале в засаду попала боевая группа «Айдара». А через два часа через блок-пост пошла боевая группа из состава 2-го батальона 80-й аэромобильной бригады. Группа «Айдара» на гражданских машинах была почти полностью уничтожена. Группа 80-й бригады была с бронетехникой и танком, они прорвались, но замыкающий БТР был подбит, оттуда никто не спасся. Несмотря на абсолютно невыгодную тактическую обстановку и превосходство противника, «айдаровцы» и десантники вступили в бой, враг понес потери, но силы были слишком неравны...

В ходе неравного боя под Цветными песками четыре года назад погибли и пропали без вести 45 украинских воинов.

Эту горькую правду надо знать, потому что в бою отдали жизни бесстрашные мужчины, которые не теряли голову в тяжелых условиях и выполняли приказы до конца.

Военная прокуратура проводила расследование, оно на данный момент не рассекречено, обстоятельства дела в суд пока не переданы.

На сегодня по данным народного депутата Игоря Лапина список погибших в засаде таков:

24-й батальйон територіальної оборони «Айдар»

Загинули:

1. старший сержант О. Скиба

2. старший сержант В. Кумецький

3. старший солдат В. Шалатовський

4. солдат А. Юркевич

5. солдат О. Вишневський

6. солдат А. Атаманчук

7. солдат А. Богуш

8. солдат Ф. Коломієць

9. солдат Ю. Король (ідентифікований за експертизою ДНК, похований)

10. солдат Н. Якубовський (ідентифікований за експертизою ДНК, похований)

11. солдат О. Стулов (ідентифікований за експертизою ДНК, похований)

12. солдат С. Пархоменко (ідентифікований за експертизою ДНК, похований)

13. солдат Д. Рожков (ідентифікований за експертизою ДНК, похований)

14. солдат О. Білоус (ідентифікований за експертизою ДНК)

15. солдат С. Грибков (ідентифікований за експертизою ДНК, похований)

16. солдат В. Сльота (ідентифікований за експертизою ДНК, похований).

17. солдат В. Якимчук (ідентифікований за експертизою ДНК)

Вважаються зниклими безвісті:

18. солдат Ю. Кондратюк

19. солдат Д. Хомяк

20. солдат В. Хомяк

21. солдат Л. Єрьомін.

80-а окрема аеромобільна бригада

Загинули:

22. старший лейтенант Ю.Пилипчук (ідентифікований за експертизою ДНК, похований)

23. прапорщик А. Гаврилюк

24. сержант І. Лемещук

25. сержант О. Ващук (ідентифікований за експертизою ДНК, похований)

26. молодший сержант І. Сова

27. молодший сержант С. Бродяк

28. молодший сержант В. Бражнюк (ідентифікований за експертизою ДНК, похований)

29. молодший сержант Е. Слободян (ідентифікований за експертизою ДНК, похований)

30. старший солдат В. Соломчук (ідентифікований за експертизою ДНК, похований)

31. солдат Р. Степула

32. солдат М. Федус (ідентифікований за експертизою ДНК, похований)

33. солдат І. Воробель (ідентифікований за експертизою ДНК, похований)

34. солдат С. Боднар (поховання № 234)

35. солдат М. Турчин

Вважаються зниклими безвісті:

36. лейтенант І. Петрівський

37. сержант Симпович Р.В. (поховання № 247)

38. молодший сержант О. Гураль

39. солдат С. Цікайло

40. солдат С. Корнач (поховання № 236)

41. солдат С. Ватаманюк

42. солдат М. Підгайний

Вважаються такими, що перебувають у полоні:

43. капітан В. Кондрацький

44. солдат М. Гринюк

45. солдат О. Клим`юк

Светлая память настоящим погибшим героям. Они уходили последними, они отстреливались до последней возможности. Их гибель - наша трагедия, и слава для Украины. Они погибли ради чести украинского знамени и ради нашей свободы.

На фото - ряды гробов «айдаровцев», погибших под Цветными песками в Старобельске.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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