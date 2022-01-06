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    Думки вголос

    Україні потрібно готуватися до великої війни з Росією

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

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    Росія створила ще один колосальний конфлікт на своїх кордонах - Україні потрібно готуватися до великої війни з Росією
    Росія створила ще один колосальний конфлікт на своїх кордонах

    Росія – це жандарм пострадянського простору

    Мовою оригіналу

    Пророссийская Организация договора о коллективной безопасности объявила о проведении военной интервенции в Казахстане!

    Президент Токаев предал казахский народ и пригласил иностранных карателей для подавления протестов казахов. И вот мгновенно реакция со стороны Кремля – после разговора Токарева с Путиным формальный глава пророссийской ОДКБ премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о вводе в Казахстан миротворческих сил. ОДКБ, что показательно, не выступило в защиту Армении во время войны. То есть сейчас очевидно, что ОДКБ – это не оборонительный союз государств – это оборонительный союз контролируемых Россией вассалов.

    Россия – это жандарм пост-советского пространства, которая помогает диктаторам убивать и угнетать народы, которая воюет с теми, кто выбрал свободу и демократию.

    Токаев предал казахов также как предал украинцев Янукович, который обратился за вводом войск к РФ в 2014-м. Но тогда «миротворцев» ввести не успели, украинцы взялись за оружие.

    Россия использует протесты чтобы подавить национальные казахские движения и превратить Казахстан в подвластную Москве территорию, такую же как Беларусь.

    Украине надо готовиться к большой войне. Россия создала сегодня еще один колоссальный конфликт на своих границах в огромной стране, еще один узел, который придется разрубать ценой большой крови и страданий.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Путін путінський режим Казахстан
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    Україні потрібно готуватися до великої війни з Росією