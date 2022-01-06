Україні потрібно готуватися до великої війни з Росією

Росія – це жандарм пострадянського простору

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Пророссийская Организация договора о коллективной безопасности объявила о проведении военной интервенции в Казахстане!

Президент Токаев предал казахский народ и пригласил иностранных карателей для подавления протестов казахов. И вот мгновенно реакция со стороны Кремля – после разговора Токарева с Путиным формальный глава пророссийской ОДКБ премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о вводе в Казахстан миротворческих сил. ОДКБ, что показательно, не выступило в защиту Армении во время войны. То есть сейчас очевидно, что ОДКБ – это не оборонительный союз государств – это оборонительный союз контролируемых Россией вассалов.

Россия – это жандарм пост-советского пространства, которая помогает диктаторам убивать и угнетать народы, которая воюет с теми, кто выбрал свободу и демократию.

Токаев предал казахов также как предал украинцев Янукович, который обратился за вводом войск к РФ в 2014-м. Но тогда «миротворцев» ввести не успели, украинцы взялись за оружие.

Россия использует протесты чтобы подавить национальные казахские движения и превратить Казахстан в подвластную Москве территорию, такую же как Беларусь.

Украине надо готовиться к большой войне. Россия создала сегодня еще один колоссальный конфликт на своих границах в огромной стране, еще один узел, который придется разрубать ценой большой крови и страданий.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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