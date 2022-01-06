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    Росія терміново відправляє «миротворців» до Казахстану

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    У Казахстані оголошено надзвичайний стан - Росія терміново відправляє «миротворців» до Казахстану
    У Казахстані оголошено надзвичайний стан
    фото ОДКБ

    Російська сторона направляє до Казахстану підрозділи повітрянодесантних військ

    Літаки військово-транспортної авіації повітряно-космічних сил Росії розпочали перекидання до Казахстану своєї частини «миротворчого контингенту». Про це повідомив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у Facebook.

    Російська сторона направляє до Казахстану підрозділи повітрянодесантних військ. У повідомленні уточнюється, що так звані «миротворчі сили» спрямовані на обмежений період.

    Як раніше повідомлялося, у секретаріаті Організації договору про колективну безпеку заявили, що казахстанська сторона у своєму зверненні щодо надання допомоги розцінила ситуацію в країні як «вторгнення бандформувань, підготовлених з-за кордону». Зазначається, що рада колективної безпеки ОДКБ ухвалила рішення щодо направлення колективних миротворчих сил до Республіки Казахстан «із метою стабілізації та нормалізації ситуації в країні».

    Увечері 5 січня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що рада колективної безпеки Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили до Казахстану.

    Рішення прийнято у зв'язку зі зверненням президента Казахстану і «зважаючи на загрозу національній безпеці і суверенітету, викликаної в тому числі втручанням ззовні».

    Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

    Токаєв повідомив, що проситиме РФ та Білорусь ввести війська в Казахстан.

    Також президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.

    Напередодні уряд Казахстану пішов у відставку, але протестувальникам цього мало.

    5 січня у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алмати, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алмати.

    За кілька годин до цього мітингувальники в Алмати прорвали кордон силовиків та штурмували мерію.

    Згодом казахські силовики почали стріляти по демонстрантах, є жертви – ЗМІ. Крім того, Алмати перетворилися на пекло: у місті пожежі, вибухи й стрілянина (відео).

    Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Казахстану. Тим, хто вже перебуває на території країни, радять не брати участь у протестах

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    Теги: Росія Казахстан надзвичайний стан активісти президент Нікол Пашинян Касим-Жомарт Токаєв стрілянина
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    Росія терміново відправляє «миротворців» до Казахстану