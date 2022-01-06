Росія терміново відправляє «миротворців» до Казахстану
Російська сторона направляє до Казахстану підрозділи повітрянодесантних військ
Літаки військово-транспортної авіації повітряно-космічних сил Росії розпочали перекидання до Казахстану своєї частини «миротворчого контингенту». Про це повідомив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у Facebook.
Російська сторона направляє до Казахстану підрозділи повітрянодесантних військ. У повідомленні уточнюється, що так звані «миротворчі сили» спрямовані на обмежений період.
Як раніше повідомлялося, у секретаріаті Організації договору про колективну безпеку заявили, що казахстанська сторона у своєму зверненні щодо надання допомоги розцінила ситуацію в країні як «вторгнення бандформувань, підготовлених з-за кордону». Зазначається, що рада колективної безпеки ОДКБ ухвалила рішення щодо направлення колективних миротворчих сил до Республіки Казахстан «із метою стабілізації та нормалізації ситуації в країні».
Увечері 5 січня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що рада колективної безпеки Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили до Казахстану.
Рішення прийнято у зв'язку зі зверненням президента Казахстану і «зважаючи на загрозу національній безпеці і суверенітету, викликаної в тому числі втручанням ззовні».
Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.
Токаєв повідомив, що проситиме РФ та Білорусь ввести війська в Казахстан.
Також президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.
Напередодні уряд Казахстану пішов у відставку, але протестувальникам цього мало.
5 січня у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алмати, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алмати.
За кілька годин до цього мітингувальники в Алмати прорвали кордон силовиків та штурмували мерію.
Згодом казахські силовики почали стріляти по демонстрантах, є жертви – ЗМІ. Крім того, Алмати перетворилися на пекло: у місті пожежі, вибухи й стрілянина (відео).
Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Казахстану. Тим, хто вже перебуває на території країни, радять не брати участь у протестах
Читайте також: