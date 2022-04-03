Росіяни обстріляли Харків, серед поранених є діти

За даними на цей час 23 людини постранено, серед них є діти у вкрай тяжкому стані

Російські окупанти відкрили вогонь по Слобідському району Харкова.

Є загиблі та постраждалі серед мирного населення, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Наразі вже відомо про 23 постраждалих, серед них є діти. Інформація про кількість ще встановлюється.

«Є загрози ракетних ударів у Лозівській громади, будемо евакуйовувати населення. Завтра електропоїздом плануємо перевезти лозівчан у напрямку Полтавщини», – сказав Синєгубов.

Також повідомляється, що чимало снарядів сьогодні потрапило на дитячі майданчики.

Сьогодні міжнародні правозахисники оприлюднили доповідь про військові злочини росіян.