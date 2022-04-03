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    Росіяни обстріляли Харків, серед поранених є діти

    Внаслідок обстрілу Слобідського району Харкова поранені 23 людини. - Росіяни обстріляли Харків, серед поранених є діти
    Внаслідок обстрілу Слобідського району Харкова поранені 23 людини.
    фото із соцмереж

    За даними на цей час 23 людини постранено, серед них є діти у вкрай тяжкому стані

    Російські окупанти відкрили вогонь по Слобідському району Харкова.

    Є загиблі та постраждалі серед мирного населення, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

    Наразі вже відомо про 23 постраждалих, серед них є діти. Інформація про кількість ще встановлюється.

    «Є загрози ракетних ударів у Лозівській громади, будемо евакуйовувати населення. Завтра електропоїздом плануємо перевезти лозівчан у напрямку Полтавщини», – сказав Синєгубов.

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    Росіяни обстріляли Харків, серед поранених є діти
    Росіяни обстріляли Харків, серед поранених є діти
    Росіяни обстріляли Харків, серед поранених є діти
    Росіяни обстріляли Харків, серед поранених є діти

    Також повідомляється, що чимало снарядів сьогодні потрапило на дитячі майданчики.

    Сьогодні міжнародні правозахисники оприлюднили доповідь про військові злочини росіян.

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    Теги: Харків росія окупанти діти війна військові Україна населення окупація Олег Синєгубов #stoprussia
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    Росіяни обстріляли Харків, серед поранених є діти