Росіяни обстріляли Харків, серед поранених є діти
За даними на цей час 23 людини постранено, серед них є діти у вкрай тяжкому стані
Російські окупанти відкрили вогонь по Слобідському району Харкова.
Є загиблі та постраждалі серед мирного населення, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Наразі вже відомо про 23 постраждалих, серед них є діти. Інформація про кількість ще встановлюється.
«Є загрози ракетних ударів у Лозівській громади, будемо евакуйовувати населення. Завтра електропоїздом плануємо перевезти лозівчан у напрямку Полтавщини», – сказав Синєгубов.
Також повідомляється, що чимало снарядів сьогодні потрапило на дитячі майданчики.
Сьогодні міжнародні правозахисники оприлюднили доповідь про військові злочини росіян.