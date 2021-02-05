«Укроборонпром» помер: хай живе нова прокладка і відсутність оборонно-промислової політики

Головний показник ефективності – експорт зброї, реальні обсяги якого катастрофічно падають

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Два года идут обсуждения реформы «Укроборонпрома», и вот предложена модель будущего устройства. «Укроборонпром» ликвидируют, но на его месте создают новый холдинг – «Оборонные системы», отрапортовал глава комитета по обороне Александр Завитневич.

Главные проблемы нашей оборонной промышленности, казалось, обсуждались миллион раз, если говорить коротко, это:

а) Отсутствие оборонной политики, в планы производства зачастую записывается вооружение, которое потом по факту никто не собирается производить, и которое неконкурентоспособно.

б) Отсутствует планирования закупок и инвестиций хотя бы на три года, Гособоронзаказ даже годовой по факту отсутствует, в 2020-м Гособоронзаказ пересматривался более 10 раз, последний раз пересмотрели 30 декабря, то есть планы не выполняются;

в) Нехватка средств, поскольку государство не может обеспечить выживаемость оборонной промышленности с помощью госзаказов;

г) Наши оборонные производственные предприятия разбросаны по целому ряду ведомств – Минстратегпром, Минэкономики, Минобороны, Космическое агентство, Минобразования, частный бизнес, и не имеют единого центра управления и выработки политики;

д) Производственные цепочки разорваны, предприятия разобщены и не объединены для выпуска конечной продукции;

е) Большое количество контролирующих, регулирующих, управляющих структур внутри производственного процесса не позволяют оптимизировать работу и пожирают время и деньги на свое содержание, отбирая их у предприятий;

ж) Предприятия, лишенные хозяйственной самостоятельности, не могут привлекать покупателей, инвесторов, развивать инженерные кадры, и не конкурентоспособны на внешних рынках, в Украине осталось только одно предприятие, которое выпускает конкурентные на мировых рынках новые системы вооружений – «КБ «Луч».

Все эти проблемы обсуждались сотни раз. Казалось, создание Минстратегпрома под руководством Олега Урусского позволит выработать грамотное политическое решение. Однако что мы получаем?

Позитивно звучат три тезиса в проекте предложенной реформы:

1. Государство трансформирует госпредприятия в акционерные общества, что позволяет привлекать инвестиции и делает структуру управления и организацию гибкой.

2. Значительное число мертвых «бумажных» предприятий собираются ликвидировать.

3. Аэрокосмические предприятия собираются объединить в самостоятельный аэрокосмический холдинг.

Однако какие недостатки данной модели?

1. Аэрокосмический холдинг получает самостоятельность и освобождается от посредников, однако другие отрасли производства вооружений, в том числе прибыльный «Луч», самостоятельными не делают, а вешают им на шею новую прокладку - холдинг «Оборонные системы»! Почему же для авиакосмических предприятий самостоятельность обеспечили, а для остальных - нет? Ответ очевиден - у аэрокосмических предприятий есть ресурс для лоббирования нужных решений, они смогли выбить себе самостоятельность, остальным не повезло. Как бы Бориса Кауфмана заинтересовать производством бронетехники и ракет - глядишь, тоже бы самостоятельные холдинги создали, по-другому у нас не получается...

2. Для оборонной промышленности необходима единая политическая структура управления - Минстратегпром, там более 100 человек штат, другие структуры не нужны, этого достаточно. Предприятия должны быть в каждом кластере объединены в замкнутые циклы производства конечной продукции, в холдинговые компании, которые под контролем государства работают самостоятельно, без прокладки. Для этого предприятия надо собрать из разных министерств под одну «крышу». Так во всем мире, так у наших соседей - Польша, Турция, Россия. Зачем было создавать Минстратегпром, если вместо выработки оптимальной оборонной политики все сводится к созданию в нищей стране и в умирающей оборонной промышленности новых административных и управленческих структур, новых должностей?

3. Создание «субхолдингов» это просто пустая игра слов – предприятиям снова навязывают совершенно не нужную и дорогостоящую прокладку, уже ведь создавали «дивизионы» в «Укроборонпроме». Нет ни одной страны НАТО и даже нет такого в РФ, чтобы один холдинг занимался разнонаправленными производственными сферами, как это собираются делать «Оборонные системы», в этом нет смысла. Тем более, что в эти «субхолдинги» не включены смежники из других ведомств.

4. Вместо выработки производственной политики, определения проектов и видов вооружения, определения структур, которые будут концентрировать для их производства, отбора инженеров и конструкторов для руководства холдингами, нацеленными на выпуск конечной продукции, мы видим просто перемены в управленческой структуре и структуре собственности. То есть снова вместо конкретных планов, которые предусматривал указ президента № 59, вся энергия уходит в переделку политической надстройки над какой-то частью оборонной промышленности. А где будут производственные планы и ответственность Минстратегпрома?

Если честно, ужасно разочаровывает, что вместо определения целей, разработки программ под эти цели, вместо сокращения расходов и бюрократии, у нас продолжается безответственное политиканство. Выдвигаются громкие лозунги – «ликвидация «Укроборонпрома», а потом оказывается, что под этой вывеской происходит просто какой-то передел сфер влияния.

Основой планирования должна быть единица вооружения. которую мы хотим производить, инженер и рабочий, которые отвечают за конкретные производственные планы. У нас всего этого нет, у нас есть много желающих менеджировать. Поэтому производственные планы у нас сочиняются без всякой связи с реальностью. Главный показатель эффективности – оружейный экспорт. А реальные объемы оружейного экспорта катастрофически падают, и правительство не говорит, как собираются исправлять ситуацию и обеспечивать рост. И без такого понимания очередная половинчатая реформа на этот процесс никак, увы, не повлияет.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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