Мін’юст: в Раду скоро надійде законопроєкт про реформування Вищої ради правосуддя

Законопроєкт вже перебуває на фінальній стадії

Законопроєкт щодо реформування Вищої ради правосуддя «дуже скоро» буде внесений Офісом президента у Верховну Раду.

Про це сказав міністр юстиції Денис Малюська.

«Законопроєкт відповідний вже перебуває на фінальній стадії і дуже скоро буде поданий Офісом президента у Верховну Раду після завершення консультацій з нашими міжнародними партнерами, зокрема, з Міжнародним валютним фондом», – сказав Малюська.

Також він поінформував про інші пріоритети у сфері юстиції.

«Конвенція про угоди про вибір суду так само опрацьована і перебуває на розгляді Офісу президента і буде подана до парламенту, Кабмін вже її опрацював повністю. Те саме стосується Римського статуту, а також оновленого тексту національної стратегії у сфері прав людини та плану дій з реалізації національної стратегії. Те саме стосується і низки інших документів, наприклад, законопроєкту про адміністративну процедуру, який був прийнятий у першому читанні і зараз закінчується підготовка до другого читання», – уточнив міністр.

Джерело: Укрінформ