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    Політика

    Мін’юст: в Раду скоро надійде законопроєкт про реформування Вищої ради правосуддя

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    <p>Законопроєкт щодо реформування Вищої ради правосуддя наразі узгоджують з міжнародними партнерами</p> - Мін’юст: в Раду скоро надійде законопроєкт про реформування Вищої ради правосуддя

    Законопроєкт щодо реформування Вищої ради правосуддя наразі узгоджують з міжнародними партнерами

    Законопроєкт вже перебуває на фінальній стадії

    Законопроєкт щодо реформування Вищої ради правосуддя «дуже скоро» буде внесений Офісом президента у Верховну Раду.

    Про це сказав міністр юстиції Денис Малюська.

    «Законопроєкт відповідний вже перебуває на фінальній стадії і дуже скоро буде поданий Офісом президента у Верховну Раду після завершення консультацій з нашими міжнародними партнерами, зокрема, з Міжнародним валютним фондом», – сказав Малюська.

    Також він поінформував про інші пріоритети у сфері юстиції.

    «Конвенція про угоди про вибір суду так само опрацьована і перебуває на розгляді Офісу президента і буде подана до парламенту, Кабмін вже її опрацював повністю. Те саме стосується Римського статуту, а також оновленого тексту національної стратегії у сфері прав людини та плану дій з реалізації національної стратегії. Те саме стосується і низки інших документів, наприклад, законопроєкту про адміністративну процедуру, який був прийнятий у першому читанні і зараз закінчується підготовка до другого читання», – уточнив міністр.

    Джерело: Укрінформ

    Теги: Кабмін Верховна Рада реформа міністр судова реформа закон політика правосуддя Вища рада правосуддя Денис Малюська
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