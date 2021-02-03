Мін’юст: в Раду скоро надійде законопроєкт про реформування Вищої ради правосуддя
Законопроєкт щодо реформування Вищої ради правосуддя наразі узгоджують з міжнародними партнерами
Законопроєкт вже перебуває на фінальній стадії
Законопроєкт щодо реформування Вищої ради правосуддя «дуже скоро» буде внесений Офісом президента у Верховну Раду.
Про це сказав міністр юстиції Денис Малюська.
«Законопроєкт відповідний вже перебуває на фінальній стадії і дуже скоро буде поданий Офісом президента у Верховну Раду після завершення консультацій з нашими міжнародними партнерами, зокрема, з Міжнародним валютним фондом», – сказав Малюська.
Також він поінформував про інші пріоритети у сфері юстиції.
«Конвенція про угоди про вибір суду так само опрацьована і перебуває на розгляді Офісу президента і буде подана до парламенту, Кабмін вже її опрацював повністю. Те саме стосується Римського статуту, а також оновленого тексту національної стратегії у сфері прав людини та плану дій з реалізації національної стратегії. Те саме стосується і низки інших документів, наприклад, законопроєкту про адміністративну процедуру, який був прийнятий у першому читанні і зараз закінчується підготовка до другого читання», – уточнив міністр.
Джерело: Укрінформ