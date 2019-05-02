Доповідь Мюллера стала бестселером в США



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Спецпрокурор Роберт Мюллер Фото: Zhang Jun / Xinhua / Zumapress

Минулого тижня було продано трохи менше 42 000 примірників

Опублікована доповідь спеціального радника Роберта Мюллера про розслідування можливих зв’язків між російськими чиновниками та президентською кампанією Дональда Трампа стала бестселером у США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

Минулого тижня було продано трохи менше 42 000 примірників.

Виданий спільно Scribner і The Washington Post, примірників доповіді продали більше, ніж будь-яку книгу наукової літератури в списку BookScan, де відстежуються прямі продажі магазинів і відображається близько 85% ринку друку.

Зазначається, що доповідь, опублікована у м’якій обкладинці, також потрапить до списку бестселерів The New York Times, який вийде в неділю, 12 травня.

Зазначимо, Мюллер незадоволений тим, як генпрокурор США виклав ключові моменти його доповіді.

Як відомо, наприкінці квітня заступник генпрокурора США подав у відставкупісля завершення «російського» розслідування.

Нагадаємо, у доповіді Мюллера вказано, що Росія втручалась у вибори США, але Трамп не був у змові.

Такі висновки підтвердив у квітні на спеціальній прес-конференції у Вашингтоні генпрокурор США Вільям Барр перед оприлюдненням повного змісту розслідування Мюллера.

Як відомо, Роберт Мюллер був призначений на посаду спеціального прокурора 17 травня 2017 року для проведення розслідування втручання РФ у президентські вибори в США, а також можливої змови кампанії Трампа з росіянами.

Відтоді його офіс висунув кримінальні обвинувачення проти 37 осіб, п'ятеро з яких отримали реальні терміни ув'язнення. Серед них - колишні помічники в кампанії Трампа Рік Гейтс і Георгій Пападопулос, екс-радник президента з питань нацбезпеки Майкл Флінн та особистий адвокат Майкл Коен. Останній судовий процес відбувся над керівником кампанії Трампа Полом Манафортом.