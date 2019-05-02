Доповідь Мюллера стала бестселером в США
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Спецпрокурор Роберт Мюллер
Минулого тижня було продано трохи менше 42 000 примірників
Опублікована доповідь спеціального радника Роберта Мюллера про розслідування можливих зв’язків між російськими чиновниками та президентською кампанією Дональда Трампа стала бестселером у США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
Минулого тижня було продано трохи менше 42 000 примірників.
Виданий спільно Scribner і The Washington Post, примірників доповіді продали більше, ніж будь-яку книгу наукової літератури в списку BookScan, де відстежуються прямі продажі магазинів і відображається близько 85% ринку друку.
Зазначається, що доповідь, опублікована у м’якій обкладинці, також потрапить до списку бестселерів The New York Times, який вийде в неділю, 12 травня.
Зазначимо, Мюллер незадоволений тим, як генпрокурор США виклав ключові моменти його доповіді.
Як відомо, наприкінці квітня заступник генпрокурора США подав у відставкупісля завершення «російського» розслідування.
Нагадаємо, у доповіді Мюллера вказано, що Росія втручалась у вибори США, але Трамп не був у змові.
Такі висновки підтвердив у квітні на спеціальній прес-конференції у Вашингтоні генпрокурор США Вільям Барр перед оприлюдненням повного змісту розслідування Мюллера.
Як відомо, Роберт Мюллер був призначений на посаду спеціального прокурора 17 травня 2017 року для проведення розслідування втручання РФ у президентські вибори в США, а також можливої змови кампанії Трампа з росіянами.
Відтоді його офіс висунув кримінальні обвинувачення проти 37 осіб, п'ятеро з яких отримали реальні терміни ув'язнення. Серед них - колишні помічники в кампанії Трампа Рік Гейтс і Георгій Пападопулос, екс-радник президента з питань нацбезпеки Майкл Флінн та особистий адвокат Майкл Коен. Останній судовий процес відбувся над керівником кампанії Трампа Полом Манафортом.