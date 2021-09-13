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    Думки вголос

    З початком обстрілів на Донбасі Зеленський чомусь перестав відвідувати фронт

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    •  glavcom.ua
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    Президент взагалі не коментує ситуацію на фронті - З початком обстрілів на Донбасі Зеленський чомусь перестав відвідувати фронт
    Президент взагалі не коментує ситуацію на фронті

    Влада лише імітує контроль за ситуацією

    Мовою оригіналу

    Призрачные башни в Украине

    Смотрел сериал Призрачные башни о том, как американские спецслужбы совершили провал и не смогли предотвратить теракты 11 сентября 2001 года.

    В каждой серии авторы очень тонко подчёркивают сюжетами реальных новостей информационную повестку того времени: идёт реальная война ещё задолго до атаки на Нью-Йорк, а платье Моники Левински занимает куда больше времени в новостях и в обществе, чем теракты, гибель людей, и поэтому страна недооценивает уровень угрозы, страна не думает, что Нью-Йорк может стать мишенью атаки. И все это происходит потому, что политическое руководство и президент сами хотят избежать разговоров о войне, чтобы общество думало, что в стране стабильность и никакой войны нет.

    Начальник отдела ЦРУ в фильме говорит: «Мы должны заставить президента признать войну».

    Смотрю и думаю, какие же это аналогии с Украиной. На фронте каждый день обстрелы калибром 122-120 мм, каждый день погибшие и раненые. Вчера также погиб один наш воин. Идёт реальная масштабная война. И она есть в новостях, но так как будто это так и надо, ведь руководство страны не уделяет этому внимания, нет оценки ситуации как угрожающей, все заявления официальных лиц носят успокаивающий характер. Президент вообще не комментирует ничего.

    С начала обстрелов Зеленский почему-то перестал посещать фронт. Власти имитируют контроль за ситуацией, которого нет. А есть постоянные удары российских оккупантов, которые, к сожалению, отнюдь не получают во многих случаях адекватного ответа. Мы также живем в мире Призрачных башен. И я с тревогой думаю, к чему же ещё приведёт это трусливое молчание наших руководителей и полное отсутствие стратегии в войне.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Донбас війна ЦРУ Володимир Зеленський
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    З початком обстрілів на Донбасі Зеленський чомусь перестав відвідувати фронт