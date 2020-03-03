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    Думки вголос

    Зеленський боїться визнати, що для змін в країні йому потрібно спробувати змінити себе самого

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Зеленський боїться визнати, що для змін в країні йому потрібно спробувати змінити себе самого

    Оточення Зеленського дуже добре навчилося маніпулювати президентом

    Мовою оригіналу

    Смена правительства также бесполезна, как смена воды в теплой ванне, в которую погрузило президента Владимира Зеленского его окружение.

    Ведь отчитываться надо за полученный рейтинг в 6% - хотя в этом плане правительство работает превосходно, кто может превзойти действующий Кабмин по числу информповодов, презентаций, постов и симпатичных спикеров?

    Речь не идет о смене курса, потому что курса до сих пор нет, и никто не пытается его выработать. Не обсуждаются проекты, стратегии, не обсуждаются экономические показатели, нет речи о ВВП, рабочих местах.

    Зеленский не делегирует полномочия во власти - он делегирует ответственность за рейтинг.

    Вот чтобы не донимали критикой, например, о спаде промышленного производства - приказано создать министерство промышленного производства, и свалить на него это падение, а Кабмин пока изменил базу статистики, чтобы падение не звучало столь неблагозвучно в сравнении с 2010-м годом.

    Окружение Зеленского прекрасно научилось манипулировать президентом - для этого надо его постоянно погружать в какие-то ситуации, где он будет куда-то лететь, принимать решения в частных случаях, где нужен системный анализ и расчет, а не личная президентская интуиция. Надо показывать картинки и произносить речи, преданно глядя в глаза и поклявшись, что «вот прямо завтра готов уволиться и за власть не держусь».

    И пока президент крутится в этом колесе, то у него нет времени думать над тем, что является его первоочередными обязанностями - войне, реформе институтов безопасности, правосудия, правоохранительных органов, обороне. И потому этими ключевыми для государства вопросами занимаются те, кто президента всем этим старается не занимать.

    Безусловно, причина не в том, что «бояре плохие», а в том, что президент сам с удовольствием играет эту захватывающую роль. Ведь говоря откровенно - это правительство не Гончарука, а Зеленского. Президент пытается изменить государство изменением фамилий министров, а на самом деле просто боится признаться, что для изменений в государстве ему надо попытаться изменить себя.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Володимир Зеленський уряд Олексій Гончарук
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