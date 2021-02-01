Зеленському вже варто задуматися, як досидіти до кінця терміну своїх повноважень

Безкарність влади – страшна загроза для демократії

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Я рад, что президент Зеленский обеспокоен будущим американской демократии. Хочу обратить внимание, на главное отличие американских президентов и американской демократии от него самого.

Когда президент Трамп вступил в должность, он назначил советником по национальной безопасности Майкла Флинна, который встретился с послом России в США Кисляком, но не сообщил публично об этой встрече, скрыл. Разразился скандал, который устроили и сами республиканцы, и спустя 24 дня после вступления в должность Трамп был вынужден Флинна уволить, он был предан суду и пошел на сделку со следствием. Подчеркиваю – суд за то, что чиновник скрыл контакт с российским дипломатом, речь не шла о «сливе» информации и предательстве. И если бы Трамп не уволил Флинна, то импичмент он бы получил сразу.

А в Украине президент Зеленский назначил российского агента и открытого русофила Руслана Демченко главой комитета по разведке, а другого российского агента Олега Татарова – борца с «внешним управлением» – замглавы Офиса президента по правоохранительным органам, из кабинета Зеленского был организован провал спецоперации по захвату российских террористов «вагнеровцев», которая проводилась совместно со спецслужбами США и Турции. Но Зеленский никого не увольняет, его партия Слуга народа покрывает любые преступления, лишь бы не портить отношений и подольше удержаться у власти. А народ ничего не штурмует и не сносит. И это куда более страшная угроза демократии – безнаказанность власти.

Поэтому прежде чем печалиться штурму Капитолия, Зеленскому надо учиться у американцев, как досидеть до конца срока своих полномочий и как бы не снесли его самого и тех, кого он покрывает.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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