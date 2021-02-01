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    Думки вголос

    Зеленському вже варто задуматися, як досидіти до кінця терміну своїх повноважень

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    •  glavcom.ua
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    Зеленському вже варто задуматися, як досидіти до кінця терміну своїх повноважень

    Безкарність влади – страшна загроза для демократії

    Мовою оригіналу

    Я рад, что президент Зеленский обеспокоен будущим американской демократии. Хочу обратить внимание, на главное отличие американских президентов и американской демократии от него самого.

    Когда президент Трамп вступил в должность, он назначил советником по национальной безопасности Майкла Флинна, который встретился с послом России в США Кисляком, но не сообщил публично об этой встрече, скрыл. Разразился скандал, который устроили и сами республиканцы,  и спустя 24 дня после вступления в должность Трамп был вынужден Флинна уволить, он был предан суду и пошел на сделку со следствием. Подчеркиваю – суд за то, что чиновник скрыл контакт с российским дипломатом, речь не шла о «сливе» информации и предательстве. И если бы Трамп не уволил Флинна, то импичмент он бы получил сразу.

    А в Украине президент Зеленский назначил российского агента и открытого русофила Руслана Демченко главой комитета по разведке, а другого российского агента Олега Татарова – борца с  «внешним управлением» – замглавы Офиса президента по правоохранительным органам, из кабинета Зеленского был организован провал спецоперации по захвату российских террористов «вагнеровцев», которая проводилась совместно со спецслужбами США и Турции. Но Зеленский никого не увольняет,  его партия Слуга народа покрывает любые преступления, лишь  бы не портить отношений и подольше удержаться у власти. А народ ничего не штурмует и не сносит. И это куда более страшная угроза демократии – безнаказанность власти.

    Поэтому прежде чем печалиться штурму Капитолия, Зеленскому надо учиться у американцев, как досидеть до конца срока своих полномочий и как бы не снесли его самого и тех, кого он покрывает.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: США Володимир Зеленський партія Слуга народу
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