Земельна реформа має стати сферою відповідальності президента, уряду і всіх органів влади

Земельне питання спровокувало сутички між поліцією та активістами

Якщо держава не забезпечує справедливий арбітраж, то буде рости попит на вуличні бійки

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Земельная реформа не может быть вопросом сугубо парламента и полиции. Это не панацея и не быстрые шахматы - это долгий, системный процесс, где реализация и правоприменение значат ничуть не меньше чем даже сам закон и доктрина. Земельная реформа должна стать сферой ответственности президента, всего правительства, всех органов власти. Любой масштабный передел собственности приведет к массовому недовольству, нет такой формулы, которая будет устраивать всех.

Для проведения земельной реформы необходима государственная программа по разъяснению, внедрению, реализации, коммуникации, взаимодействию, защите прав, доступ к судам, доступ к электронному кадастру.

А если государство не обеспечивает справедливый арбитраж, значит будет расти спрос на уличные драки. Чтобы провести любую реформу в Украине надо начинать с армии, судов и полиции. Хочешь что-то изменить - недостаточно изменить какой-то фрагмент мозаики - надо усиливать институты, на которых покоится государство: Армия сшивает, объединяет и защищает государство.

Суд защищает права и собственность граждан.

Полиция обеспечивает правоприменение. Нужны изменения, которые начинаются в этих базовых структурах, и тем самым обеспечивают признание и легитимность всех других реформ. К сожалению, команда Зеленского плохо понимает, что власть это не просто принятие решений и законов, власть - это выстраивание институтов, которые делают самое сложное - реализовывают решения и законы, осуществляют арбитраж, защищают права всех граждан- участников изменений. Если анализ и осознание реальности не произойдет, государство будут сотрясать куда более мощные акции протеста в связи с любой реальной структурной реформой. Читайте також: Земля. Перша кров

Джерело: блог Юрія Бутусова

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