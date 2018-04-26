Першотравневий парад на Хрещатику у 1986-му: Колись їх все одно будуть судити
- 26 Квiтня, 16:08
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Розсилка
Так воно й буде, ще на нашому віку: все таємне стане явним
Цей «документ доби» походить з архіву моєї мами, Надії Яківни Забужко - на той час вона вчителювала в київській СШ № 67.
Коли в школу прийшла «рознарядка» на дитяче поголів'я для проходу радіоактивним Хрещатиком (створювати масовкою потрібну «картинку для телевізора» придумали зовсім не в Путіна!), мама набрала собі повну сумку цих перепусток, але своїм 8-класникам роздавати їх не стала, а сказала, що й сама на демонстрацію не піде. (Зараз після того її вирядили на пенсію, але чи це було «після того», чи «через те», - достеменно не знаю, і спитати вже нема в кого).
Так і залишився цей розсип кислотно-зелених прямокутничків у шухляді маминого столу: вона до останку вірила, і мене запевняла, що «колись їх все одно будуть судити» (с). Берегла речовий доказ для майбутніх поколінь.
І так воно й буде, ще на нашому віку: все таємне стане явним.
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Джерело: блог Оксани Забужко