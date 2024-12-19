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Єврокомісія схвалила виділення Україні €18,1 млрд кредиту

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Єврокомісія схвалила виділення Україні €18,1 млрд кредиту
Перший транш Україна отримає на початку січня
фото з відкритих джерел

Кредит виплачуватимуть частинами протягом 2025 року

Європейська комісія схвалила надання Україні фінансової допомоги у розмірі 18,1 мільярда євро. Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Повідомляється, що кредит виплачуватимуть частинами протягом 2025 року, а перший транш Україна отримає на початку січня.

Це є внесок ЄС в ініціативу G7 «Кредити для прискорення отримання доходів для України» (ERA). Ця ініціатива передбачає колективну допомогу Україні у розмірі €45 млрд для реагування на потреби бюджетної сфери, оборони і відновлення України. 

Ініціатива ERA підтримує механізми співробітництва у сфері фінансів, що дозволяє отримати надзвичайні надходження від знерухомлених російських активів.

Нагадаємо, 10 грудня, міністерство фінансів США оголосило про виділення для України кредиту на $20 млрд, який буде погашатися коштом доходів від заморожених активів Росії. Зазначається, що США виконали своє зобов'язання про $20 млрд для України, перерахувавши ці кошти до Фонду фінансового посередництва щодо сприяння залученню ресурсів для інвестування в зміцнення України (FORTIS Ukraine FIF). Через нього кошти вже нададуть Україні.

Раніше Японія, у рамках домовленостей з країнами G7, узгодила надання Україні кредиту на суму 471,9 мільярда ієн ($3 млрд), який буде погашатися коштом доходів від заморожених активів Росії.

Також повідомлялося, що країни «Групи семи» до кінця року нададуть Україні кредит на $50 млрд. Його буде виплачено за рахунок прибутків від російських активів.

Як відомо, лідери держав ЄС погодили виділення Україні кредиту в розмірі €35 млрд в рамках ініціативи G7, що передбачає надання Україні загального кредиту на $50 млрд за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів. При цьому активи Росії залишаться заблокованими до закінчення війни, яку вона веде.

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Теги: кредит Україна Європейський союз

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