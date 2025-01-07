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Дипломатка: Значна кількість українців намагалися нелегально перетнути мексикансько-американський кордон

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Дипломатка: Значна кількість українців намагалися нелегально перетнути мексикансько-американський кордон
Посол Оксана Драмарецька розповіла, що міграційні системи Мексики та США інтегровані
фото: Вікіпедія

Посол України у Мексиці пояснила великий відсоток українцям відмов міграційної служби цієї країни

Посол України в Мексиці Оксана Драмарецька розповіла, що проблема нелегального перетину кордону між Мексикою та США торкається й українців. За її словами, така ситуація спостерігалася як до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, так і після нього. Про це Драмарецька зауважила в інтерв'ю «Главкому».

Оксана Драмарецька зазначила, що українці, які проживають у Мексиці, здебільшого є родичами мексиканців:

«Це члени подружжя з мексиканцями, або окремі українські родини, які тут перебувають вже тривалий час. Діаспори, у класичному розумінні слова, ми тут не маємо. Тобто осіб українського походження, які б мали мексиканське громадянство. Такою діаспорою ми можемо вважати хіба що представників єврейської громади, значна частина яких емігрували сюди свого часу саме з української території». 

Посол також пояснила великий відсоток відмов українцям міграційної служби Мексики. За її словами проблема ця стосується й інших громадян.

«Проблема ця стосується не лише українців. Річ у тому, що міграційні системи Мексики та США інтегровані. І якщо стає відомо про проблему українців із міграційними службами Штатів, то цим людям заборонять в’їзд і до Мексики також. Проблема у тому, що значна кількість наших громадян і до вторгнення, і після нього намагалися нелегально перетнути мексикансько-американський кордон. І тому, якщо відповідні служби бачать, що у людини немає зворотного квитка, або вона не може відповісти, приміром, де буде проживати у Мексиці, то мексиканський міграційний офіцер має повне право відмовити у перетині кордону», – сказала Драмарецька.

Дипломат стверджує, що «зі свого боку ми намагаємося вести постійний діалог із міграційними органами мексиканської сторони з цього приводу». За її словами, якщо з’являється інформація про затриманих українців при в’їзді до Мексики, то посольство старається допомогти. 

За даними посольства, у 2024 році було зафіксовано два випадки, коли громадяни України стикнулися з проблемами при в’їзді до Мексики. Водночас у дипломатичній установі наголошують, що ці ситуації не є показовими, оскільки багато людей, зокрема чоловіки, можуть уникати звернень.

«Інша проблема у тому, що представники міграційних органів забирають у людей мобільні телефони, коли виникає проблемна ситуація, і люди не можуть вийти з нами на в’язок. Тож ми про це просто не можемо знати. Слід зазначити, що міграційні офіцери Мексики не завжди говорять англійською, а лише іспанською. А найчастішою причиною відмов у перетині мексиканського кордону, зі слів тутешніх міграційних органів, є неспроможність іноземця відповісти на питання міграційного офіцера», – розповіла Драмарецька.

Дипломат зазначила, що під час переговорів із мексиканською стороною наголошує на тому, що турист, який їде відпочивати не зобов’язаний пам’ятати всі деталі щодо свого готелю чи його адреси. Водночас Драмарецька підтвердила, що є випадки, коли українці приїжджають до Мексики з метою нелегального перетину кордону зі США:

«У мене немає інформації щодо кількості наших громадян-нелегалів, які потрапили до США з Мексики. Такої інформації, у принципі, і не може бути, бо йдеться про незаконний перетин кордону, тобто незафіксований».

Також посол наголосила, що обраний президент США Дональд Трамп хоче бачити Мексику так званою «країною безпеки». Тобто країною, куди США зможуть видворяти нелегалів. Однак, за словами Драмарецької, уряд Мексики заявив, що готовий приймати лише тих нелегалів, які є громадянами Мексики. 

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Теги: дипломатія США посол українці посольство Україна Мексика кордон біженці

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