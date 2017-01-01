Чому Московія стала Росією, а Русь з центром у Києві - Малоросією

Про тих, хто залюбки повторюють штампи західно-європейських авторів позаминулих століть про «темну Візантію» і лякають нею українців

Назву «Візантія» щодо східної Римської імперії придумали західно-європейські історики 16 ст., щоби на рівні термінології поставити її у другорядне положення. Якщо не хотіли її називати Римською імперією (як вона сама себе визначала) - логічно було би назвати хоча б Константинопольською. Але ні - назвали за іменем селища, яке окрім

Про тих, хто залюбки повторюють штампи західно-європейських авторів позаминулих століть про «темну Візантію» і лякають нею українців

Назву «Візантія» щодо східної Римської імперії придумали західно-європейські історики 16 ст., щоби на рівні термінології поставити її у другорядне положення.

Якщо не хотіли її називати Римською імперією (як вона сама себе визначала) - логічно було би назвати хоча б Константинопольською. Але ні - назвали за іменем селища, яке окрім місця розташування нічим з імперією не пов‘язане.

Причина була доволі проста: якщо держава з центром у Константинополі, яка проіснувала понад 1000 років, є Римська імперія, - то чим є імперія Карла Великого, «Священна Римська імперія германської нації» та інші утворення, створені завойовниками, що оволоділи Римом і привласнили його історію?

У той самий спосіб Московія стала «Росією», а Русь з центром у Києві стала «Малоросією» та «Юго-Западным краем». Тож ті, хто залюбки повторюють штампи західно-європейських авторів позаминулих століть про «темну Візантію» і лякають нею українців - насправді ні чим не кращі від московських «великодержавників», які висміюють «нєпрасвєщьонних маларосаф».

Джерело: блог Єпископа Євстратія

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