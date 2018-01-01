  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Єпископ Євстратій (Зоря)
    Думки вголос

    Філарет - справді український і справді патріарх

    З Днем народження, НАШ ПАТРІАРХ! Многії літа!
    Сьогодні він вступає у 90-й рік свого земного життя. Справді УКРАЇНСЬКИЙ і справді ПАТРІАРХ. Попри всі слова і подарунки, безперечно найкраще, що може зробити кожен, хто шанує його - піднести про нього молитву до Бога. З Днем народження, НАШ ПАТРІАРХ! Многії літа! Читайте також: «Сповідь Патріарха. Про дитинство, щасливі роки у Москві,
    • Єпископ Євстратій (Зоря)

      Секретар Священного Синоду УПЦ КП

    • Сьогодні, 14:15
    • Розсилка
    <span>Патріарх київський і всієї України-Руси Філарет</span>
    Патріарх київський і всієї України-Руси Філарет

    З Днем народження, НАШ ПАТРІАРХ! Многії літа!

    Сьогодні він вступає у 90-й рік свого земного життя.

    Справді УКРАЇНСЬКИЙ і справді ПАТРІАРХ.

    Попри всі слова і подарунки, безперечно найкраще, що може зробити кожен, хто шанує його - піднести про нього молитву до Бога.

    З Днем народження, НАШ ПАТРІАРХ! Многії літа!

    Читайте також: «Сповідь Патріарха. Про дитинство, щасливі роки у Москві, КДБ і велику Українську церкву»

    Філарет (в миру: Михайло Антонович Денисенко - народився 23 січня 1929, с. Благодатне, Амвросіївський район, Сталінського округа, Українська РСР, СРСР) — український православний церковний діяч, архієрей. Третій предстоятель Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП), Патріарх Київський і всієї Руси-України (з 1995).
    Народився у Благодатному, Донецька область, УРСР. Випускник Московської духовної семінарії Російської православної церкви. 1950року прийняв чернецтво. Єпископ Лузький (1962), Віденський і Австрійський (1962–1964), Дмитрівський (1964–1966); митрополит Київський і Галицький, екзарх України Російської православної церкви (1966–1990).
    Після смерті московського патріарха Пимена в 1990 році став місцеблюстителем московського патріаршого престолу. Був одним із кандидатів на нового патріарха, але вибори програв. Ініціював створення Української православної церкви в складі Московського патріархату (УПЦ (МП)), став її першим митрополитом (1990–1992).
    Внаслідок здобуття Україною незалежності 1991 року виступив поборником української церковної самостійності. 1992 року створив незалежну від Москви Українську православну церкву Київського патріархату, за що російські ієрархи відлучили його від Церкви й піддали анафемі (1997). Працював заступником київського патріарха (1992–1995). Після смерті предстоятеля Володимира очолив Київський патріархат.
    Виступає за міжцерковний діалог в Україні з метою створення єдиної української помісної православної церкви.

    Джерело: блог Єпископа Євстратія

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Філарет УПЦ КП релігія православна церква
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Дмитро Гнап
    Дмитро Гнап

    Журналіст

    Дмитро Тимчук
    Дмитро Тимчук

    Народний депутат України (Народний фронт)

    Дмитро Орєшкін
    Дмитро Орєшкін

    Російський політолог

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ