Філарет - справді український і справді патріарх

З Днем народження, НАШ ПАТРІАРХ! Многії літа!

Сьогодні він вступає у 90-й рік свого земного життя. Справді УКРАЇНСЬКИЙ і справді ПАТРІАРХ. Попри всі слова і подарунки, безперечно найкраще, що може зробити кожен, хто шанує його - піднести про нього молитву до Бога. З Днем народження, НАШ ПАТРІАРХ! Многії літа! Читайте також: «Сповідь Патріарха. Про дитинство, щасливі роки у Москві,

Патріарх київський і всієї України-Руси Філарет

З Днем народження, НАШ ПАТРІАРХ! Многії літа!

Сьогодні він вступає у 90-й рік свого земного життя.

Справді УКРАЇНСЬКИЙ і справді ПАТРІАРХ.

Попри всі слова і подарунки, безперечно найкраще, що може зробити кожен, хто шанує його - піднести про нього молитву до Бога.

З Днем народження, НАШ ПАТРІАРХ! Многії літа! Читайте також: «Сповідь Патріарха. Про дитинство, щасливі роки у Москві, КДБ і велику Українську церкву» Філарет (в миру: Михайло Антонович Денисенко - народився 23 січня 1929, с. Благодатне, Амвросіївський район, Сталінського округа, Українська РСР, СРСР) — український православний церковний діяч, архієрей. Третій предстоятель Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП), Патріарх Київський і всієї Руси-України (з 1995). Народився у Благодатному, Донецька область, УРСР. Випускник Московської духовної семінарії Російської православної церкви. 1950року прийняв чернецтво. Єпископ Лузький (1962), Віденський і Австрійський (1962–1964), Дмитрівський (1964–1966); митрополит Київський і Галицький, екзарх України Російської православної церкви (1966–1990). Після смерті московського патріарха Пимена в 1990 році став місцеблюстителем московського патріаршого престолу. Був одним із кандидатів на нового патріарха, але вибори програв. Ініціював створення Української православної церкви в складі Московського патріархату (УПЦ (МП)), став її першим митрополитом (1990–1992). Внаслідок здобуття Україною незалежності 1991 року виступив поборником української церковної самостійності. 1992 року створив незалежну від Москви Українську православну церкву Київського патріархату, за що російські ієрархи відлучили його від Церкви й піддали анафемі (1997). Працював заступником київського патріарха (1992–1995). Після смерті предстоятеля Володимира очолив Київський патріархат. Виступає за міжцерковний діалог в Україні з метою створення єдиної української помісної православної церкви.

Джерело: блог Єпископа Євстратія

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