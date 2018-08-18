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    Думки вголос

    Греки опам'ятались? Останні політичні події на Афоні

    • Єпископ Євстратій (Зоря)

      Секретар Священного Синоду УПЦ КП

    • Розсилка
    Афон - Греки опам'ятались? Останні політичні події на Афоні
    Афон

    Маленька, але красномовна деталь - уряд Греції змінив державного губернатора Афону, який представляє в цій самокерованій області афінську світську владу

    Попередній губернатор працював на Афоні 22 роки, з них 8 - губернатором, тому очевидно своєю діяльністю чи бездіяльністю, але мав стосунок до поширення на Афоні російського політичного та фінансового впливу.

    Новий губернатор тісно пов‘язаний з американською грецькою діаспорою і особливо мотивований захищати інтереси і авторитет Вселенського Патріарха, якому Афон канонічно підлеглий.

    Він «підкреслив, що буде пильнувати юрисдикцію Вселенського Константинопольського Патріархату над Святою Горою Афон, висловивши свою повагу і любов Святішому Патріарху Константинопольському Варфоломію як правлячому архієрею Святої Гори».

    І хоча грецькі джерела пишуть, що призначений він був без погодження з Вселенським Патріархом, чи навіть проти його волі - це ще не означає, що грекам не вдастся порозумітися «пост фактум».

    Джерело: блог Єпископа Євстратія

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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