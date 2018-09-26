Московська церква в Україні - зліпок з УРСР

25 вересня на засіданні Священного синоду УПЦ Московського патріархату в Києво-Печерській лаврі було віддано наказ єпископам «призупинити співслужіння з ієрархами Константинопольського патріархату»

Отака вона, «незалежність в управлінні»...

Ще одне підтвердження, що структура МП в Україні - зліпок з УРСР.

Бо та «республіка» теж мала атрибути «самостійності» - Конституцію, Верховну Раду, Уряд, закони.

Але все це - лише дублювало совєцькі інституції та документи.

Вчора «Синод УПЦ» продублював усі рішення Синоду РПЦ. Тільки слова «СРСР» замінив на «УРСР»... Отака вона, «незалежність в управлінні»... P.S. А з церковної точки зору описати київські дублікати московських рішень можна так: «канонічні» канонічних звинувачують в неканонічності... Читайте також: «Синодальні» залякування. УПЦ МП пішла в розкол

Джерело: блог Єпископа Євстратія

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