Московська церква в Україні - зліпок з УРСР
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Розсилка
25 вересня на засіданні Священного синоду УПЦ Московського патріархату в Києво-Печерській лаврі було віддано наказ єпископам «призупинити співслужіння з ієрархами Константинопольського патріархату»
Отака вона, «незалежність в управлінні»...
Ще одне підтвердження, що структура МП в Україні - зліпок з УРСР.
Бо та «республіка» теж мала атрибути «самостійності» - Конституцію, Верховну Раду, Уряд, закони.
Але все це - лише дублювало совєцькі інституції та документи.
Вчора «Синод УПЦ» продублював усі рішення Синоду РПЦ. Тільки слова «СРСР» замінив на «УРСР»...
Отака вона, «незалежність в управлінні»...
P.S. А з церковної точки зору описати київські дублікати московських рішень можна так: «канонічні» канонічних звинувачують в неканонічності...
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Джерело: блог Єпископа Євстратія
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