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    Думки вголос

    Московська церква в Україні - зліпок з УРСР

    • Єпископ Євстратій (Зоря)

      Секретар Священного Синоду УПЦ КП

    • Розсилка
    <span>25 вересня на засіданні Священного синоду УПЦ Московського патріархату в Києво-Печерській лаврі було віддано наказ єпископам &laquo;призупинити співслужіння з ієрархами Константинопольського патріархату&raquo;</span> - Московська церква в Україні - зліпок з УРСР
    25 вересня на засіданні Священного синоду УПЦ Московського патріархату в Києво-Печерській лаврі було віддано наказ єпископам «призупинити співслужіння з ієрархами Константинопольського патріархату»

    Отака вона, «незалежність в управлінні»...

    Ще одне підтвердження, що структура МП в Україні - зліпок з УРСР.

    Бо та «республіка» теж мала атрибути «самостійності» - Конституцію, Верховну Раду, Уряд, закони.

    Але все це - лише дублювало совєцькі інституції та документи.

    Вчора «Синод УПЦ» продублював усі рішення Синоду РПЦ. Тільки слова «СРСР» замінив на «УРСР»...

    Отака вона, «незалежність в управлінні»...

    P.S. А з церковної точки зору описати київські дублікати московських рішень можна так: «канонічні» канонічних звинувачують в неканонічності...

    Читайте також: «Синодальні» залякування. УПЦ МП пішла в розкол

    Джерело: блог Єпископа Євстратія

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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