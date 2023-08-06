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Єпископ Євстратій (Зоря) Митрополит Православної церкви України

Московська церква не приховує російську ідентичність там, де людське око не дуже бачить

glavcom.ua
Фото розкладу служінь у Преображенському соборі Білої Церкви

А потім хтось дивується, що посол РФ в ООН захищає МП в Білій Церкві...

Російською…

Отакий артефакт полишили по собі ті, хто ще місяць перед цим перебував у Преображенському соборі Білої Церкви, хоча ще у травні, після рішення міської ради, втратив на це законне право.

Це – фото розкладу служінь, яке залишилося у понамарці. Там, куди миряни зазвичай не заходять – тільки служителі.

В липні 2023 року, в Білій Церкві, в юрисдикції, яка з кожної праски та чайника голосить, що вони «вже не МП» – розклад РОСІЙСЬКОЮ мовою.

Отак вони і у всьому: там, де людське око не дуже бачить, вони своєї російської ідентичності навіть не ховають.

P.S. Там само, у понамарці та ризниці – плакат про те, якого кольору облачення в які свята слід вдягати. Затверджений «+МА» – тобто «митрополит Августин». Дата – 2020 р. Теж російською.

Московська церква не приховує російську ідентичність там, де людське око не дуже бачить фото 1

А потім хтось дивується, що посол РФ в ООН захищає МП в Білій Церкві? Вони просто рятують разом «Титанік» «русскава міра».

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Московська церква в Україні Київщина Біла Церква

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