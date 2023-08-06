Московська церква не приховує російську ідентичність там, де людське око не дуже бачить

А потім хтось дивується, що посол РФ в ООН захищає МП в Білій Церкві...

Російською…

Будь ласка, читайте текст після реклами

Отакий артефакт полишили по собі ті, хто ще місяць перед цим перебував у Преображенському соборі Білої Церкви, хоча ще у травні, після рішення міської ради, втратив на це законне право.

Це – фото розкладу служінь, яке залишилося у понамарці. Там, куди миряни зазвичай не заходять – тільки служителі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В липні 2023 року, в Білій Церкві, в юрисдикції, яка з кожної праски та чайника голосить, що вони «вже не МП» – розклад РОСІЙСЬКОЮ мовою.

Отак вони і у всьому: там, де людське око не дуже бачить, вони своєї російської ідентичності навіть не ховають.

P.S. Там само, у понамарці та ризниці – плакат про те, якого кольору облачення в які свята слід вдягати. Затверджений «+МА» – тобто «митрополит Августин». Дата – 2020 р. Теж російською.

А потім хтось дивується, що посол РФ в ООН захищає МП в Білій Церкві? Вони просто рятують разом «Титанік» «русскава міра».