Надання Томосу Україні: все відбувається згідно з порядком денним

Фото: Громадське

Собор Константинопольської церкви

<ins class="adsbygoogle" data-ad-client="ca-pub-5553788019389384

Варто дочекатися підсумків та офіційних повідомлень після Синаксу - зрештою, сьогодні він завершується

Синакс - день другий

Якщо ще донедавна більшість не знала різниці між Томосом і Томасом, і плуталася - Тóмос чи Томóc? - то за останні пару днів з‘явилися сотні ікспертів, які впевнено щось стверджують.

Я публікую лише те, в чому впевнений і що перевірив (хоча errare humanum est). Тому стверджувати не поспішаю.

А про другий день Синаксу напишу таке:

1. Все йде за порядком денним. (https://www.facebook.com/100001148806070/posts/1797488553632754/)

2. Всі вже оголошені доповіді - мають для українського питання позитивну спрямованість у фактах і оцінках. Тобто справа Томосу рухається так, як необхідно.

3. Так само позитивно доповіді сприймаються учасниками.

4. Нічого принципово нового в доповідях немає - вони фіксують і так відому позицію Вселенського Патріархату щодо а) не визнання канонічності передачі Київської митрополії в юрисдикцію МП; б) виключного права Вселенського Патріарха проголошувати нові автокефалії у період між Вселенськими Соборами (останній був 787 р.)

5. Однак тепер під цю позицію підводиться ще й авторитет Синаксу.

6. Якщо думка про недійсність акту 1686 р. щодо Київської митрополії буде документально зафіксована - по факту це означатиме, що юрисдикція МП в Україні офіційно остаточно втрачає привласнений нею ореол «канонічності».

7. Варто дочекатися підсумків та офіційних повідомлень після Синаксу - зрештою, сьогодні він завершується.

Джерело: блог Єпископа Євстратія

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»