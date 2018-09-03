Надання Томосу Україні: все відбувається згідно з порядком денним
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Розсилка
Варто дочекатися підсумків та офіційних повідомлень після Синаксу - зрештою, сьогодні він завершується
Синакс - день другий
Якщо ще донедавна більшість не знала різниці між Томосом і Томасом, і плуталася - Тóмос чи Томóc? - то за останні пару днів з‘явилися сотні ікспертів, які впевнено щось стверджують.
Я публікую лише те, в чому впевнений і що перевірив (хоча errare humanum est). Тому стверджувати не поспішаю.
А про другий день Синаксу напишу таке:
1. Все йде за порядком денним. (https://www.facebook.com/100001148806070/posts/1797488553632754/)
2. Всі вже оголошені доповіді - мають для українського питання позитивну спрямованість у фактах і оцінках. Тобто справа Томосу рухається так, як необхідно.
3. Так само позитивно доповіді сприймаються учасниками.
4. Нічого принципово нового в доповідях немає - вони фіксують і так відому позицію Вселенського Патріархату щодо а) не визнання канонічності передачі Київської митрополії в юрисдикцію МП; б) виключного права Вселенського Патріарха проголошувати нові автокефалії у період між Вселенськими Соборами (останній був 787 р.)
5. Однак тепер під цю позицію підводиться ще й авторитет Синаксу.
6. Якщо думка про недійсність акту 1686 р. щодо Київської митрополії буде документально зафіксована - по факту це означатиме, що юрисдикція МП в Україні офіційно остаточно втрачає привласнений нею ореол «канонічності».
7. Варто дочекатися підсумків та офіційних повідомлень після Синаксу - зрештою, сьогодні він завершується.
Джерело: блог Єпископа Євстратія
Журналіст, політичний діяч
Народний депутат України (БПП)
Секретар Священного Синоду УПЦ КП
Секретар Ради національної безпеки і оборони України