  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Єпископ Євстратій (Зоря)

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Надання Томосу Україні: все відбувається згідно з порядком денним

    • Єпископ Євстратій (Зоря)

      Секретар Священного Синоду УПЦ КП

    • Розсилка
    <div class="alt">Собор Константинопольської церкви</div> <span></span> <div class="adv"> <div id="corebanner_2" place="2" class="corebannerlist bn_hold loadedbanner_3" loadedbanner="3">&lt;ins class="adsbygoogle" data-ad-client="ca-pub-5553788019389384 - Надання Томосу Україні: все відбувається згідно з порядком денним
    Фото: Громадське
    Собор Константинопольської церкви
    <ins class="adsbygoogle" data-ad-client="ca-pub-5553788019389384

    Варто дочекатися підсумків та офіційних повідомлень після Синаксу - зрештою, сьогодні він завершується

    Синакс - день другий

    Якщо ще донедавна більшість не знала різниці між Томосом і Томасом, і плуталася - Тóмос чи Томóc? - то за останні пару днів з‘явилися сотні ікспертів, які впевнено щось стверджують.

    Я публікую лише те, в чому впевнений і що перевірив (хоча errare humanum est). Тому стверджувати не поспішаю.

    А про другий день Синаксу напишу таке:

    1. Все йде за порядком денним. (https://www.facebook.com/100001148806070/posts/1797488553632754/)

    2. Всі вже оголошені доповіді - мають для українського питання позитивну спрямованість у фактах і оцінках. Тобто справа Томосу рухається так, як необхідно.

    3. Так само позитивно доповіді сприймаються учасниками.

    Читайте також

    4. Нічого принципово нового в доповідях немає - вони фіксують і так відому позицію Вселенського Патріархату щодо а) не визнання канонічності передачі Київської митрополії в юрисдикцію МП; б) виключного права Вселенського Патріарха проголошувати нові автокефалії у період між Вселенськими Соборами (останній був 787 р.)

    5. Однак тепер під цю позицію підводиться ще й авторитет Синаксу.

    6. Якщо думка про недійсність акту 1686 р. щодо Київської митрополії буде документально зафіксована - по факту це означатиме, що юрисдикція МП в Україні офіційно остаточно втрачає привласнений нею ореол «канонічності».

    7. Варто дочекатися підсумків та офіційних повідомлень після Синаксу - зрештою, сьогодні він завершується.

    Джерело: блог Єпископа Євстратія

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    релігія Вселенський патріарх Варфоломій томос автокефалія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Слава Рабинович
    Слава Рабинович
    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Народний депутат України (БПП)

    Єпископ Євстратій (Зоря)
    Єпископ Євстратій (Зоря)

    Секретар Священного Синоду УПЦ КП

    Олександр Турчинов
    Олександр Турчинов

    Секретар Ради національної безпеки і оборони України

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ