Грузія готова до нормалізації відносин з Україною

Вікторія Літвінова
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністерка закордонних справ Грузії Мака Бочорішвілі під час зустрічі у Кишиневі
фото: MFA of Georgia
Бочорішвілі: окремі кроки Києва досі перешкоджають нормалізації двосторонніх відносин

Міністри закордонних справ України та Грузії зустрілися 15 травня на полях 135-ї сесії Комітету міністрів Ради Європи в Кишиневі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну сторінку МЗС Грузії у Facebook

Продовження єреванського діалогу

Переговори Андрія Сибіги та Маки Бочорішвілі стали продовженням нещодавніх контактів між лідерами двох країн. На початку травня президент Володимир Зеленський уперше особисто зустрівся з прем'єром Грузії Іраклієм Кобахідзе на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані. 6 травня Сибіга провів з Бочорішвілі телефонну розмову – і тоді сторони вперше підтвердили взаємний інтерес до нормалізації відносин.

На кишинівській зустрічі дипломати обговорили стан двосторонніх відносин, співпрацю в рамках міжнародних організацій, зокрема ГУАМ, а також політичну ситуацію на Південному Кавказі. 

Тбілісі вказав на перешкоди

Попри загальний позитивний тон, грузинська сторона зафіксувала наявність невирішених проблем. У МЗС Грузії повідомили, що Бочорішвілі вказала Сибізі на «позиції, які продовжують перешкоджати нормалізації двосторонніх відносин». Водночас у Тбілісі підкреслили, що Грузія незмінно підтримує Україну – і політично, і гуманітарно.

Сибіга охарактеризував переговори як «прагматичний і конструктивний діалог» та заявив, що обидві сторони налаштовані на продовження дипломатичних контактів. У Тбілісі також наголосили: відновлення нормальних двосторонніх відносин відповідає інтересам обох держав. 

Що стоїть за напруженістю між Києвом і Тбілісі

Відносини між країнами погіршилися після початку повномасштабного вторгнення Росії: Тбілісі відмовився приєднуватися до антиросійських санкцій, а грузинська влада неодноразово звинувачувала Київ у перешкоджанні вступу країни до ЄС. У відповідь МЗС України зазначало, що причини труднощів на євроінтеграційному шляху Грузії – у діях самого Тбілісі, а не Києва.

Наприкінці 2024 року в Грузії спалахнули масові протести після рішення уряду призупинити переговори про вступ до ЄС до 2028 року. Тоді Україна запровадила санкції проти низки представників грузинської влади – зокрема проти голови правлячої партії «Грузинська мрія» Бідзіни Іванішвілі та прем'єра Кобахідзе. Нині обидві сторони кажуть, що готові рухатися вперед – попри збережену напруженість.

Нагадаємо, 11 травня «Главком» повідомляв, що після єреванської зустрічі Сибіга заявив про готовність України відкрити нову сторінку у відносинах із Грузією та повернути їх у «належне дипломатичне русло». 

