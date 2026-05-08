Мати Саакашвілі перелічила політиків, які намагаються витягти його з в'язниці

Гіулі Аласанія розповіла, що після повернення сина до в'язниці ледве впізнала його – набряклого і змарнілого

Гіулі Аласанія: у всіх навколо стільки проблем, що вже, мабуть, руки не доходять

Мати ув'язненого в Грузії колишнього президента країни та ексголови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі Гіулі Аласанія назвала імена лідерів, які намагаються домогтися його звільнення. Серед них – президент Зеленський, прем'єр Польщі Дональд Туск, держсекретар США Марко Рубіо та Дональд Трамп. Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню LB.ua, пише «Главком».

Зеленський і Подоляк – головна надія

Найбільшу підтримку родина отримує від України. За словами Аласанії, саме звідси вона «постійно очікує допомоги й отримує її».

«Президент Зеленський у цьому бере участь дуже активно. Михайло Подоляк – я дуже вдячна йому», – підкреслила вона.

Аласанія нагадала, що Саакашвілі звертався до Зеленського з проханням включити його до списку цивільних полонених для можливого обміну. Попри особисту підтримку президента і постійну роботу Подоляка, результату поки немає: грузинська влада відмовляється йти назустріч. Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе прямо заявив, що жодних шансів на передачу Саакашвілі Україні немає.

Туск, Сікорський і «порожнє крісло» з іменем сина

Серед союзників мати Саакашвілі окремо виділила Польщу. Вона пригадала, як нинішній прем'єр Польщі Дональд Туск, проводячи конференцію Європейської народної партії, повністю присвятив її ув'язненому Саакашвілі.

«Там стояв стіл, де ніхто не сидів, з іменем мого сина», – розповіла вона.

Добрим другом сина Аласанія назвала міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. «Мій син вважає його другом, він і є друг, так само як його дружина Енн Епплбом, дуже відома історик», – уточнила вона. Серед польських прихильників Аласанія також згадала членкиню Європарламенту Малгожату Госевську.

Трамп, Рубіо і ті, кого вже немає

Серед американських союзників Аласанія назвала чинного президента США Дональда Трампа і держсекретаря Марко Рубіо – обидва особисто знайомі з Саакашвілі.

З тих, хто вже не може допомогти, – сенатор Джон Маккейн, який підтримував дуже близькі відносини з Саакашвілі, та американський дипломат Річард Голбрук. За словами матері, під час війни 2008 року саме Голбрук – чия посада офіційно не стосувалася Грузії – приїхав до Тбілісі й налагодив зв'язок країни з міжнародними медіа.

«Завдяки йому медіа висвітлювали нашу війну – наживо все це показувалося», – пригадала Аласанія.

Регіон – Ердоган, Алієв, Пашинян

До кола тих, хто теоретично міг би вплинути на ситуацію, мати Саакашвілі відносить і лідерів сусідніх із Грузією держав: президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, президента Азербайджану Ільгама Алієва та прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна. Але конкретних кроків із їхнього боку вона не назвала.

Міжнародний тиск міг би спрацювати

Аласанія переконана: міжнародний тиск принципово здатен змінити ситуацію – досвід 2008 року це підтвердив. Але сьогодні вона визнає, що в більшості союзників «руки не доходять»: надто багато проблем навколо одночасно.

Звільнення сина через грузинський суд вона вважає повністю виключеним. На її думку, єдина реальна причина ув'язнення Саакашвілі – те, що під час вторгнення 2008 року він не поступився країною.

«У Грузії ні на яку справедливість і правосуддя я не розраховую», – підсумувала мати.

Міхеіл Саакашвілі – третій президент Грузії, колишній голова Одеської обласної державної адміністрації, радник президента Петра Порошенка й голова Виконавчого комітету реформ України за часів Володимира Зеленського. За ґратами перебуває з жовтня 2021 року – його затримали відразу після таємного повернення на батьківщину. За сукупністю вироків має провести у в'язниці 12 з половиною років – до квітня 2034 року.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року Саакашвілі повернули до виправної установи №12 після понад трьох років лікування у клініці «Вівамед». До слова, «Майже пожиттєво» – саме так Саакашвілі сам оцінив вирок на дев'ять років, ухвалений у березні 2025 року.