Головна Світ Політика
search button user button menu button

Мати Саакашвілі перелічила політиків, які намагаються витягти його з в'язниці

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Мати Саакашвілі перелічила політиків, які намагаються витягти його з в'язниці
Гіулі Аласанія розповіла, що після повернення сина до в'язниці ледве впізнала його – набряклого і змарнілого
Колаж: Главком

Гіулі Аласанія: у всіх навколо стільки проблем, що вже, мабуть, руки не доходять

Мати ув'язненого в Грузії колишнього президента країни та ексголови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі Гіулі Аласанія назвала імена лідерів, які намагаються домогтися його звільнення. Серед них – президент Зеленський, прем'єр Польщі Дональд Туск, держсекретар США Марко Рубіо та Дональд Трамп. Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню LB.ua, пише «Главком»

Зеленський і Подоляк – головна надія

Найбільшу підтримку родина отримує від України. За словами Аласанії, саме звідси вона «постійно очікує допомоги й отримує її».

«Президент Зеленський у цьому бере участь дуже активно. Михайло Подоляк – я дуже вдячна йому», – підкреслила вона.

Аласанія нагадала, що Саакашвілі звертався до Зеленського з проханням включити його до списку цивільних полонених для можливого обміну. Попри особисту підтримку президента і постійну роботу Подоляка, результату поки немає: грузинська влада відмовляється йти назустріч. Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе прямо заявив, що жодних шансів на передачу Саакашвілі Україні немає.

Мати Саакашвілі перелічила політиків, які намагаються витягти його з в'язниці фото 1
Фото з відкритих джерел

Туск, Сікорський і «порожнє крісло» з іменем сина

Серед союзників мати Саакашвілі окремо виділила Польщу. Вона пригадала, як нинішній прем'єр Польщі Дональд Туск, проводячи конференцію Європейської народної партії, повністю присвятив її ув'язненому Саакашвілі.

«Там стояв стіл, де ніхто не сидів, з іменем мого сина», – розповіла вона.

Добрим другом сина Аласанія назвала міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. «Мій син вважає його другом, він і є друг, так само як його дружина Енн Епплбом, дуже відома історик», – уточнила вона. Серед польських прихильників Аласанія також згадала членкиню Європарламенту Малгожату Госевську.

Трамп, Рубіо і ті, кого вже немає

Серед американських союзників Аласанія назвала чинного президента США Дональда Трампа і держсекретаря Марко Рубіо – обидва особисто знайомі з Саакашвілі.

З тих, хто вже не може допомогти, – сенатор Джон Маккейн, який підтримував дуже близькі відносини з Саакашвілі, та американський дипломат Річард Голбрук. За словами матері, під час війни 2008 року саме Голбрук – чия посада офіційно не стосувалася Грузії – приїхав до Тбілісі й налагодив зв'язок країни з міжнародними медіа.

«Завдяки йому медіа висвітлювали нашу війну – наживо все це показувалося», – пригадала Аласанія.

Регіон – Ердоган, Алієв, Пашинян

До кола тих, хто теоретично міг би вплинути на ситуацію, мати Саакашвілі відносить і лідерів сусідніх із Грузією держав: президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, президента Азербайджану Ільгама Алієва та прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна. Але конкретних кроків із їхнього боку вона не назвала.

Міжнародний тиск міг би спрацювати

Аласанія переконана: міжнародний тиск принципово здатен змінити ситуацію – досвід 2008 року це підтвердив. Але сьогодні вона визнає, що в більшості союзників «руки не доходять»: надто багато проблем навколо одночасно.

Звільнення сина через грузинський суд вона вважає повністю виключеним. На її думку, єдина реальна причина ув'язнення Саакашвілі – те, що під час вторгнення 2008 року він не поступився країною.

«У Грузії ні на яку справедливість і правосуддя я не розраховую», – підсумувала мати.

Міхеіл Саакашвілі – третій президент Грузії, колишній голова Одеської обласної державної адміністрації, радник президента Петра Порошенка й голова Виконавчого комітету реформ України за часів Володимира Зеленського. За ґратами перебуває з жовтня 2021 року – його затримали відразу після таємного повернення на батьківщину. За сукупністю вироків має провести у в'язниці 12 з половиною років – до квітня 2034 року.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року Саакашвілі повернули до виправної установи №12 після понад трьох років лікування у клініці «Вівамед». До слова, «Майже пожиттєво» – саме так Саакашвілі сам оцінив вирок на дев'ять років, ухвалений у березні 2025 року.

Читайте також:

Теги: правосуддя отруєння Грузія Михайло Саакашвілі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Політик розповів, як Бугров відмовився впускати його до одного з корпусів столичного вишу
Саакашвілі з грузинської тюрми долучився до виборчої кампанії в Університеті Шевченка
8 квiтня, 11:33
Чоловіка неодноразово притягували до відповідальності за так звану «дискредитацію» російської армії
Росіянин отримав реальний термін за підтримку України в соцмережах: подробиці
21 квiтня, 08:21
Гульнара Карімова
Схема на мільйони доларів: у Швейцарії почався суд над «узбецькою принцесою» (фото)
27 квiтня, 17:25

Політика

Мати Саакашвілі розповіла, чим син найбільше цікавиться у тюрмі
Мати Саакашвілі розповіла, чим син найбільше цікавиться у тюрмі
Мати Саакашвілі перелічила політиків, які намагаються витягти його з в'язниці
Мати Саакашвілі перелічила політиків, які намагаються витягти його з в'язниці
Сеул під прицілом: КНДР розгортає нову далекобійну артилерію, яка дістане до Сеулу
Сеул під прицілом: КНДР розгортає нову далекобійну артилерію, яка дістане до Сеулу
Парламент Молдови відмовився від роботи російською мовою
Парламент Молдови відмовився від роботи російською мовою
Латвія вручила ноту протесту російському послу через падіння БпЛА
Латвія вручила ноту протесту російському послу через падіння БпЛА
Кремль вирішив заховати парад від світу та різко змінив правила для ЗМІ
Кремль вирішив заховати парад від світу та різко змінив правила для ЗМІ

Новини

Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Сьогодні, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:09
Перша група ветеранів завершила програму Фонду Віктора Пінчука в Єльському університеті
Вчора, 21:04
Евакуація з окупованих Олешок: Червоний Хрест підтвердив готовність сприяти
Вчора, 18:46
Переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» сенсаційно завершить кар'єру в 30 років
Вчора, 14:54
Повітряна тривога у Києві тривала 14 хвилин
Вчора, 14:53

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua